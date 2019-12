Im August macht Ashley Graham öffentlich, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Seither lässt sie ihre Follower an vielen Details ihrer Schwangerschaft teilhaben. Auch daran, wie sehr sich ihr Körper dadurch verändert. Jetzt verrät sie, dass sie 23 Kilogramm zugelegt hat.

Ashley Graham ist ganz offenbar gerne schwanger. Auf Instagram schwärmt sie jetzt davon, wie toll die Schwangerschaft trotz aller "Nebenwirkungen" sei. So postete die werdende Mutter ein Foto von sich beim Yoga und berichtete über ihren derzeitigen Zustand: "Während meiner bisherigen Schwangerschaft habe ich 50 Pfund zugenommen. Und das Beste daran ist, dass es mir egal ist!" 50 Pfund sind umgerechnet etwa 23 Kilogramm.

Die Offenheit des Plus-Size-Models kommt bei den Fans gut an: Sie sprechen Graham Mut zu, dass das Gewicht keine Rolle spiele, solange sie sich wohl fühle. Und es ist nicht das erste Mal, dass die 32-Jährige ihren Followern die ungeschönte Wahrheit präsentiert: So zeigte sie bereits in einem Post ihre Dehnungsstreifen, die sie ebenfalls überhaupt nicht stören. Zu einem Video ihres nackten Körpers schrieb sie im Oktober: "Ich werde dicker und dicker und versuche jeden Tag, mich über meinen neuen Körper zu freuen." Auf einem Foto aus dem November dann sah man sie mit XXL-Bauch in Unterwäsche auf dem Sofa sitzend.

Anfang desselben Monats hatte Graham in der Show von Ellen DeGeneres das Geschlecht des Babys öffentlich gemacht. "Ich bekomme einen Jungen!", kreischte sie dort. "Ich werde für einen Jungen eine Mami sein!" Das Model ist seit neun Jahren mit dem Regisseur Ervin verheiratet. In ihrem Schwangerschaftspost von August gratulierte sie ihrem Mann zunächst zum Hochzeitstag: "Vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet." Dann freute sie sich über ihre "wachsende Familie". In dem Clip war ihr Babybauch außerdem bereits deutlich zu erkennen.