Wenn das mal keine Kampfansage an alle Hater ist: Für ihre vielen Schwangerschaftsbilder im Bikini muss Ashley Graham oft Kritik von ihren Followern einstecken. Jetzt schlägt das Curvy-Model zurück - mit gekonnt ironischem Unterton.

Ashley Graham geizt nicht mit ihren Reizen. Auch während ihrer zweiten Schwangerschaft lässt sie ihre Follower an ihren Bikini-Shootings teilhaben. Das kommt nicht bei allen gut an - doch Graham ist das offenkundig egal. Auf ihrem neuesten Foto zeigt sie sich sogar ganz nackt und schreibt dazu: "Uh oh, sie ist mal wieder nackt". Stolz präsentiert die 33-Jährige ihren Babybauch und zeigt ihren Followern dabei die unretuschierte Wahrheit. Inklusive Dehnungsstreifen, Speckröllchen und Cellulite.

Ihre Follower feiern den Schnappschuss. In nur wenigen Stunden sammelte das Foto bereits über 620.000 Likes. Und auch die Kommentare sind überwiegend positiv. Eine Followerin schreibt: "Wunderschön. Ich habe mich lange für meinen plus size Schwangerschaftskörper geschämt. Aber du bist eine Inspiration für mich. "

Und Graham bekommt auch prominente Unterstützung: Supermodel Naomi Campbell kommt ohne viele Worte aus und kommentiert "Beautiful" und zwei Herzchen. Künstlerin und Aktivistin Cleo Wade meint: "Einfach eine ikonische Mama".

So offenherzig Graham ihren Bauch auch auf Instagram präsentiert, umso verschlossener scheint das Model, wenn es um Details zur zweiten Schwangerschaft geht. Bislang ist weder bekannt, wann das Baby kommen soll, noch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.