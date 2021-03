"Jupiter ist gelandet", informiert Ashley Tisdale ihre Fans. Was das bedeutet, ist schnell klar: Die ehemalige "High School Musical"-Darstellerin hat eine Tochter zur Welt gebracht. Es ist das erste Kind für sie und ihren Ehemann.

Ashley Tisdale hält das Glück in ihren Händen: Die Schauspielerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto bei Instagram, auf dem eine winzige Hand ihren Daumen umfasst, verrät sie: Tochter Jupiter Iris French wurde am 23. März geboren. In Ihrer Story schreibt sie zum gleichen Bild: "Jupiter ist gelandet".

Auch Tisdales Ehemann Christopher French veröffentlichte das Bild auf seiner Instagram-Seite. Der Musiker und die "High School Musical"-Schauspielerin sind seit 2014 verheiratet. Kurz nach seinem sechsten Hochzeitstag hatte das Paar im September vergangenen Jahres via Instagram bekannt gegeben, dass es das erste Kind erwarte.

Die beiden geteilten Schnappschüsse zeigen das Paar im Grünen. Sichtlich vertraut stehen sie sich gegenüber. Sie barfuß und im weißen Maxi-Kleid, die Arme vor dem Körper so verschränkt, dass sich unter der Kleidung der Babybauch abzeichnet.

Auch das Geschlecht hatte die 35-jährige Schauspielerin mit einer Reihe von Fotos verraten. Darin sind sie und ihr Ehemann zu sehen, wie sie eine weiße Torte aufschneiden, deren Teig von innen ein rötliches Pink hat. Als sie die Farbe sieht, kann sie es erst kaum glauben und strahlt dann bis über beide Ohren. Ihre Fans ermahnte Tisdale in dem Post, dass diese Methode für eine sogenannte "Gender Reveal Party" ebenso lohnend sei wie ein Feuerwerk - nur viel sicherer.