Schlagersänger Tony Marshall befindet sich nach seiner Erkrankung an Covid-19 weiterhin im Krankenhaus. Dennoch ist seine Frau Gaby hoffnungsfroh, dass er bald wieder auf die Beine kommt. Dabei hat sie sich auch selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Tony Marshall lebt von seinem Image als Stimmungskanone. Doch die jüngste Nachricht über ihn war alles andere als spaßig. Der 83-Jährige befinde sich nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus, hieß es am Wochenende. Seine Erkrankung sei so schlimm, dass er auf der Intensivstation beatmet werden müsse.

Nun ist Tony Marshalls ebenfalls 83 Jahre alte Frau Gaby mit neuen Informationen zum Gesundheitszustand ihres Mannes an die Öffentlichkeit getreten. Der "Bild"-Zeitung verriet sie, dass sie sich selbst ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert habe und sich deshalb derzeit in Quarantäne befinde.

"Er wird auch Corona überstehen"

Im Gegensatz zu ihrem Mann fühle sie sich jedoch den Umständen entsprechend gut, so Gaby Marshall. "Es ist bei mir nicht so schlimm. Sorgen mache ich mir um meinen Tony", wird sie zitiert. Aufgrund ihrer eigenen Erkrankung dürfe sie ihren Mann nicht im Krankenhaus besuchen. "Ich weiß aber, dass er auf dem Weg der Besserung ist", erklärt sie und gibt sich zuversichtlich: "Er hat schon so viel überstanden, er wird auch Corona überstehen."

Den Kontakt zu den Ärzten halte nun ihr gemeinsamer Sohn Marc, erläutert Gaby Marshall weiter im "Bild"-Gespräch. Wie und wo sie und ihr Mann sich angesteckt hätten, sei ihr ein Rätsel. "Tony ist ja jeden Tag unterwegs und trifft viele Leute. Und wir sind hier in einem Haushalt, da passiert das eben", erklärt sie. Beide Ehepartner sind zweifach gegen das Coronavirus geimpft.

"Dem Tod von der Schippe gehüpft"

Tony Marshall wird nach Angaben seines Managers Herbert Nold momentan in einer Klinik in Baden-Baden behandelt. Schon seit Längerem gilt der allgemeine Gesundheitszustand des Sängers als angeschlagen. So musste er 2019 mehrere Klinikaufenthalte hinter sich bringen. Unter anderem erlitt er einen Schlaganfall.

"Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gehüpft. Die wollten sich schon alle von mir verabschieden", sagte Marshall damals der "Bild"-Zeitung. Doch nun singe er wieder, freute er sich über seine Genesung.

Der als Herbert Anton Bloeth geborene Marshall ist ausgebildeter Opernsänger. In den 70er-Jahren begann er jedoch eine Karriere als Schlagerstar. Bekannt ist er insbesondere für Stimmungshits wie "Schöne Maid", "Junge, die Welt ist schön" oder "Heute hau'n wir auf die Pauke". Mit seiner Frau Gaby ist er seit 1962 verheiratet. Neben Sohn Marc hat das Paar noch einen weiteren Sohn und eine Tochter.