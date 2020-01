Ihr Buch über einen Reaktorunfall in einem deutschen Atomkraftwerk schaffte es in viele Kinder- und Klassenzimmer. Jetzt ist die Autorin Gudrun Pausewang im Alter von 91 Jahren gestorben.

Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist tot. Sie starb am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg. Das teilte ihr Sohn mit. Pausewang wurde vor allem durch ihre Kinder- und Jugendbücher bekannt, wie "Die letzten Kinder von Schewenborn" aus dem Jahr 1983 oder "Die Wolke" aus dem Jahr 1987. Das Buch über einen fiktiven Atomreaktorunfall wurde ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum Bestseller.

Pausewang wurde am 3. März 1928 in dem böhmischen Dorf Mladkov (Wichstadtl) geboren. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges flüchtete die Familie nach Deutschland. Pausewang machte in Wiesbaden Abitur und wurde Lehrerin. Danach arbeitete sie unter anderem an deutschen Schulen in Südamerika. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 1972 ließ sie sich im hessischen Schlitz nieder, wo sie mehr als 35 Jahre wohnte. Dort unterrichtete sie Grundschüler. Seit einem Sturz im Jahr 2016 wohnte Pausewang in der Nähe ihres Sohnes in einem Seniorenheim.

Nach eigenen Angaben schrieb Pausewang mehr als 100 Bücher, knapp fünf Millionen Exemplare wurden verkauft. In ihrem letzten Buch ("So war es, als ich klein war") hielt sie 2016 ihre Kindheitserinnerungen fest. Pausewang erhielt für ihr Schaffen zahlreiche Preise, unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk. Vier Hauptthemen waren für sie prägend, sagte sie einst: "Krieg und Frieden", "die Armut in Südamerika", "Schutz der Umwelt" und "Nie mehr Nationalsozialismus". Über die NS-Epoche sagte Pausewang: "Ich bin noch Zeitzeuge. Mein Vater war ein überzeugter Nazi und ich wurde zum kleinen Nazi erzogen."