Wird am Ende 26 Jahre lang mit ihrer Figur in "Avatar" beschäftigt gewesen sein: Zoe Saldana.

Disney verschiebt die Veröffentlichung der drei geplanten "Avatar"-Fortsetzungen. Den Fans schmeckt das überhaupt nicht. Doch auch Hauptdarstellerin Zoe Saldana schockt die Nachricht. Vor allem mit ihrem Alter beim neuen Starttermin für den letzten Teil ist die heute 44-Jährige unzufrieden.

Sehr zum Missmut vieler Fans hat der Disney-Konzern gestern die drei geplanten "Avatar"-Fortsetzungen verschoben. Teilweise bis zu drei Jahre länger müssen Fans auf ihre Rückkehr nach Pandora warten. Hollywoodstar Zoe Saldana, die seit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" aus dem Jahr 2009 Na'vi-Haupfigur Neytiri spielt, hat auf diese dann doch gewaltige Verschiebung nun mit humorvoller Bestürzung reagiert.

"Großartig! Ich werde 53 sein, wenn der letzte 'Avatar'-Film erscheint", schrieb Saldana in einer Story auf Instagram. Die drei bereits angekündigten "Avatar"-Sequels von Regisseur und Oscarpreisträger James Cameron sollten ursprünglich im Abstand von jeweils zwei Jahren in den Kinos starten. Der noch unbetitelte "Avatar 3" war bis vorgestern für den Dezember 2024 terminiert.

Von 2028 auf 2031 verschoben

Doch während dieser Film von Disney jetzt "nur" um ein Jahr - auf den Dezember 2025 - verschoben worden ist, soll "Avatar 4" statt im Jahr 2026 erst 2029 in den Kinos erscheinen. "Avatar 5" wurde von einem geplanten Start im Jahr 2028 auf den Dezember 2031 verschoben, und wird den Abschluss der Erfolgsfilmreihe bilden.

Mehr zum Thema Hierzulande erfolgreichster Film "Avatar: The Way of Water" erklimmt den Thron

Hauptdarstellerin Saldana wird bei Erscheinen des finalen Films 53 sein, während Regisseur Cameron stolze 77 Jahre zählen wird. "Ich war 27 Jahre alt, als wir den ersten 'Avatar' drehten", gab Saldana noch in ihrer Story auf Instagram zu bedenken. Ganze 26 Jahre wäre die Darstellerin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von "Avatar 5" dann insgesamt mit ihrer Figur Neytiri beschäftigt gewesen - eine rekordverdächtig lange Zeitspanne.

"Avatar 2: The Way of Water" kam im Dezember 2022 ins Kino und ist in Deutschland der bislang kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Der zweite Teil der Fantasy Saga brach damit einen Rekord, der vor 25 Jahren ebenfalls von James Cameron aufgestellt wurde. So thronte unter finanziellen Gesichtspunkten bis dato "Titanic" an der Spitze.