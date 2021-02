Baby von "Game of Thrones"-Stars ist da

Am Set von "Game of Thrones" lernten sie sich kennen und möglicherweise auch schon lieben. Nun sind Rose Leslie und Kit Harington zum ersten Mal Eltern geworden. Die beiden Schauspieler wurden bei einem Spaziergang mit ihrem Neugeborenen gesichtet.

Rose Leslie und Kit Harington dürfen sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Auf einem Paparazzi-Foto, das "Page Six" veröffentlichte, ist das Paar zu sehen, wie es in London Händchen haltend und mit dem neugeborenen Baby unterwegs ist. Ein Sprecher der Schauspieler bestätigte inzwischen unter anderem dem "People"-Magazin, dass die zwei einen kleinen Jungen bekommen haben und "sehr, sehr glücklich" sind.

Rose Leslie hatte die Schwangerschaft im September verkündet, als die sie Aufnahmen für das britische "Make"-Magazin machte. Auf den Bildern war die Schauspielerin mit einem deutlich sichtbaren Babybauch zu sehen. Sie freue sich sehr über ihre Schwangerschaft und könne es kaum abwarten, das neue Familienmitglied kennenzulernen, sagte die 34-Jährige dem Magazin.

Leslie und Harington standen von 2012 bis 2014 gemeinsam für "Game of Thrones" vor der Kamera. Bereits zu Beginn der Dreharbeiten sollen sie sich nähergekommen sein, nicht zuletzt, weil sie auch in der Erfolgsserie ein Paar spielten. Nach persönlichen Aufs und Abs machten sie ihre Liebe 2016 auf einem roten Teppich offiziell. Im Juni 2018 folgte die Hochzeit in Schottland.