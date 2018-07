Unterhaltung

"Betrunken im Bett": Bachelor Freiers verkorkste Hochzeitsnacht

Eigentlich, so die landläufige Vorstellung, soll die Hochzeitsnacht für Braut und Bräutigam der Höhepunkt eines rauschenden Festes sein. Doch bei vielen Paaren dürfte sich in ihr kaum noch etwas regen. Warum sollte es einem "Bachelor" da anders gehen?

Genau einen Monat ist es her, dass sich Leonard Freier und seine Freundin Caona auf Schloss Wulkow bei Berlin das Jawort gegeben haben. Nicht nur die zahlreichen Gäste konnten die Zeremonie erleben. Wie es sich in Zeiten von sozialen Netzwerke gehört, konnten auch Fans des RTL-"Bachelors" von 2016 das Geschehen nahezu live bei Instagram verfolgen.

"Wir hatten ein Schloss nur für uns. Die Trauung war wunderschön auf einer grünen Wiese im Freien. Unsere Gäste haben alle in dem Schloss übernachtet und konnten deswegen ganz lange mit uns feiern", resümiert Freier nun zufrieden im Gespräch mit "t-online". Was aber wohl nicht ganz so zufriedenstellend verlief und wovon Gäste und Internetznutzer selbstredend nichts mitbekamen, war die Hochzeitsnacht.

"Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich um halb vier betrunken im Bett lag. Eigentlich trinke ich gar keinen Alkohol. Allerdings musste ich natürlich mit allen Gästen anstoßen. Deswegen fiel die Hochzeitsnacht auch aus", gewährt Freier im Interview offenherzig einen Einblick.

Mythos Hochzeitsnacht

Warum sollte es einem "Bachelor" auch anders gehen als vielen anderen Brautpaaren? Die Hochzeitsnacht umweht zwar ein sagenumwobener Mythos - doch die Realität dürfte nach einer rauschenden Feier häufig anders aussehen.

Freier und Caona waren bereits vor der Teilnahme des Berliners an der Kuppelshow "Der Bachelor" mehrere Jahre liiert. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Nach ihrer Trennung entschied sich Freier zur Teilnahme an der RTL-Show, in der er Leonie Pump seine letzte Rose überreichte. Doch die Fernseh-Liebe überdauerte nicht. Stattdessen kam Freier erneut mit Caona zusammen.

Dass er zwischenzeitlich im TV den "Bachelor" gab, bereut der 32-Jährige laut eigener Aussage allerdings nicht. "Man muss manchmal Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen", so Freier im "t-online"-Gespräch.

Quelle: n-tv.de