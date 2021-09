Die wirklich allerletzte Rose von Nadine Klein ging an ihren Tim.

Vor drei Jahren sucht Nadine Klein zunächst beim "Bachelor" und anschließend als "Bachelorette" die Liebe. Zwar findet sie sie dort kurzfristig, doch hält die Beziehung zu ihrem Auserwählten nicht lange. Inzwischen ist sie längst neu vergeben und nun sogar verheiratet.

Anfang des Jahres haben sie sich verlobt, jetzt sind die ehemalige "Bachelorette" Nadine Klein und ihr Herzbube Tim Mann und Frau. Das zeigt die Braut auf mehreren Bildern bei Instagram. Die Zeremonie fand am 3. September statt. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Hochzeitsbilder vor Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam aufgenommen. Ob die Trauung auch dort stattgefunden hat, ist derzeit nicht bekannt.

Auf einem weiteren Foto liegt das Paar offenbar im Bett und zeigt seine Ringe. In den Hashtags dazu spricht Klein von einem "neuen Kapitel" in ihrem Leben. In einer Instagram-Story setzte sie zu dem Bild außerdem den Hashtag "wokeupmarried" ("Verheiratet aufgewacht").

Auf zwei Fotos ist Klein zusammen mit ihrem Tim in ihrem Brautkleid zu sehen. Auf der ersten Aufnahme küssen die beiden sich innig, auf der zweiten trägt er sie auf seinen Händen. Klein wählte eine schlichte Robe mit dünnen Trägern aus fließendem Stoff. Ein Beinschlitz und eine kleine Schleppe verliehen dem Kleid einen verspielten Look. Dazu kombinierte Klein einen ebenso schlichten weißen Schleier, der ihr locker zurückgestecktes Haar zierte. Ihr Ehemann entschied sich für einen klassischen dunklen Anzug. Zu den Bildern postete Klein unter anderem das Datum der Hochzeit sowie die Hashtags "wesaidyes" ("Wir haben Ja gesagt") und "newlyweds" ("Frischvermählte").

Prominente Glückwünsche

In den Kommentaren beglückwünschten sie mehrere Promis. "Alles Glück der Welt für euch", erklärte etwa die aus dem "Bachelor" bekannte Clea-Lacy Juhn. Ihre Kollegin Yeliz Koc, Influencerin Sarah Harrison und Moderatorin Frauke Ludowig ließen liebevolle Emojis - und damit auch ihre Glückwünsche - da.

Nadine Klein nahm 2018 zunächst als Kandidatin bei "Der Bachelor" statt und buhlte um das Herz von Daniel Völz. Weil das ohne Erfolg blieb, wurde sie noch im selben Jahr "Die Bachelorette" und ließ sich in der fünften Staffel der Show selbst umgarnen. Am Ende entschied sie sich für Alexander Hindersmann, doch die Beziehung scheiterte schon kurz nach Ausstrahlung der Show. Ihre Liebe zu Tim machte Klein 2019 öffentlich, im Januar dieses Jahres folgte die Verlobung. "2021 hätte nicht schöner beginnen können", schrieb sie damals zu Bildern der beiden auf Instagram, auf denen sie stolz ihren Ring präsentierte.