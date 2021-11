Alec Baldwin fordert, dass Polizisten künftig für die Sicherheit in Bezug auf Schusswaffen an Filmsets verantwortlich sein sollten.

Der Vorfall, bei dem Schauspieler Alec Baldwin die Kamerafrau Halyna Hutchins versehentlich mit einem Schuss tötet, ist nicht das erste Unglück dieser Art bei Dreharbeiten. Nun fordert Baldwin den Einsatz von Polizisten, wenn mit Waffen gedreht wird.

Alec Baldwin hat im Oktober bei Dreharbeiten zu dem Western "Rust" bei einem tödlichen Unfall die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen und den Regisseur Joel Souza verletzt. Auf Twitter und bei Instagram hat der Schauspieler nun gefordert, dass Polizisten künftig für die Sicherheit in Bezug auf Schusswaffen an Filmsets verantwortlich sein sollten.

"An jedem Film-/TV-Set, an dem Schusswaffen genutzt werden, egal ob es Attrappen sind oder nicht, sollte es einen von der Produktion eingestellten Polizisten geben, der rein die Sicherheit der Schusswaffen überwacht", erklärte Baldwin. Nach dem Vorfall war vielerorts eine Diskussion über Waffen bei Dreharbeiten entbrannt.

So meldeten sich unter anderem die ehemalige Verlobte und die Schwester des bei einem ähnlichen Vorfall getöteten Schauspielers Brandon Lee (1965-1993) zu Wort, der beim Dreh zu "The Crow - Die Krähe" ums Leben kam. Seine damalige Verlobte Eliza Hutton nannte den "Rust"-Unfall eine "vermeidbare Tragödie". "Niemand sollte jemals von einer Schusswaffe an einem Filmset getötet werden", schrieb Lees Schwester Shannon bei Twitter.

Im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Variety" erklärte Dwayne "The Rock" Johnson, dass er künftig mit seiner eigenen Produktionsfirma auf Attrappen umsteigen und in der Nachbearbeitung den Rest erledigen wolle. Derzeit ist noch nicht klar, wie scharfe Munition in die Waffe, die Baldwin abgefeuert hatte, kommen konnte. Der Regieassistent Dave Halls hatte sie dem Schauspieler gereicht und erklärt, dass es sich um eine "cold gun" ohne scharfe Munition handle. Der Produktionsmitarbeiter gab später gegenüber der Polizei an, die Waffe nicht genau genug überprüft zu haben.