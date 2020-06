Gerade erst feiern Barbara Meier und Klemens Hallmann ihren ersten Hochzeitstag. Nun gibt es auch schon den nächsten Grund, ein Glas alkoholfreien Sekt zu heben, denn inzwischen ist bekannt, welches Geschlecht ihr erstes gemeinsames Kind haben wird.

Barbara Meier und Ehemann Klemens Hallmann freuen sich auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. In rund zwei Monaten soll der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Jetzt verriet das Model in einem Interview mit RTL erste Details, allen voran: "Es wird ein Mädchen."

Das untermauerte sie zudem mit einem Post bei Instagram. Auf dem Foto sieht man die 33-Jährige in einem langen, geblümten Sommerkleid mit einer Schubkarre samt riesigem Teddybären. Davor steht im dunklen Anzug der 44-jährige werdende Vater. Den Hinweis auf das Geschlecht des Babys liefern die rosafarbenen Luftballons in Meiers linker Hand. Und falls es der eine oder andere nicht direkt verstanden haben sollte, schreibt sie auch hier dazu: "Es wird ein Mädchen."

"Klemens will mit in den Kreißsaal"

Im Frühjahr 2016 machte die "Germany's next Topmodel"-Siegerin von 2007 ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer und Selfmade-Milliardär öffentlich. Drei Jahre darauf wurde geheiratet. Wie sich das Paar die Geburt seiner Tochter vorstellt? "Klemens will mit in den Kreißsaal", sagte Meier im Interview, die das Vorhaben ihres Mannes befürwortet. "Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben."

Und auch über die Erziehung des Kindes scheinen sich die beiden bereits Gedanken gemacht zu haben. Ihre Tochter wollen sie "genauso traditionell" erziehen, wie sie es wurden. "Mit Werten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit", erklärte das Model.

Eine Herausforderung sehe sie allerdings schon jetzt: "Wir sind an Orten, wo viel Glamour ist." Demnach könnte es mit der Bodenständigkeit des Kindes "ein bisschen schwieriger" werden. Dennoch solle das Mädchen von klein auf lernen, "dass Geld nicht vom Himmel fällt, sondern man hart dafür arbeiten muss".