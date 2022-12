Bassist von Rage Against the Machine hat Krebs

"Ziemlich ernst" Bassist von Rage Against the Machine hat Krebs

Mit seiner Band Rage Against the Machine ist Tim Commerford für Songs wie "Killing In The Name" und "Bulls on Parade" bekannt. Derzeit macht der Bassist "eine brutale psychologische Reise" durch: Er ist an Krebs erkrankt. Ein berühmter Freund unterstützt ihn mit hilfreichen Tipps.

Tim Commerford von Rage Against the Machine ist an Prostatakrebs erkrankt. In einem Interview mit "Spin" sagte der 54-jährige Bassist, er habe es mit einigen "ziemlich ernsten" Problemen zu tun gehabt: Kurz bevor er mit Rage im Sommer auf Tour gehen wollte, "wurde mir die Prostata entfernt und ich habe Prostatakrebs".

Die Freundin des Musikers und seine beiden Söhne, Xavier und Quentin, waren dem Magazin zufolge an seiner Seite und unterstützten ihn im Kampf gegen die Krankheit. "Ich war jemand, der sehr stolz darauf war, in Form zu sein und auf mich selbst aufzupassen", sagte Commerford. "Aber es ist etwas, bei dem man entweder Glück hat oder nicht." Er hätte Mühe gehabt, positiv gestimmt zu bleiben.

"Brutale Reise"

Commerford erklärte über die Krebserkrankung, es sei "eine brutale psychologische Reise. Ich habe versucht, Selbsthilfegruppen zu finden, und es ist schwierig, Leute zu finden, und es ist schwierig, darüber zu sprechen". Inzwischen ist der Musiker auf dem Weg der Genesung, wie er weiter verriet.

Commerford erzählte in dem Interview zudem, dass er Tipps von Lance Armstrong erhalten hat, bei dem 1996 Hodenkrebs diagnostiziert worden war. "Ich bin mit Lance Armstrong befreundet und er hat mir einige großartige Ratschläge gegeben, die wahrscheinlich mein Leben verlängern werden", sagte er über den ehemaligen Radsport-Star.