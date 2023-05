Zwei gemeinsame Söhne haben Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović bereits. In den sozialen Medien teilen die ehemaligen Sportstars nun die Geburt von Baby Nummer drei mit und widmen dem Nachwuchs liebevolle Worte.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović sind erneut Eltern geworden. Das haben der ehemalige Fußball-Profispieler und seine Ehefrau gemeinsam via Instagram bekannt gegeben. "Hallo Welt! Unsere Herzen sind voll von Liebe", schreibt das Paar zu einem kurzen Clip. Es ist bereits das dritte Kind für Schweinsteiger und Ivanović.

In dem Schwarz-Weiß-Video sind die Hände der einzelnen Familienmitglieder zu sehen, die übereinander liegen und alle nacheinander gelüftet werden. Am Ende bleibt das kleine Händchen des jüngsten Sprösslings übrig. Ob es sich dabei um ein Mädchen oder Jungen handelt und welchen Namen das Baby trägt, ist nicht bekannt.

Schweinsteiger und Ivanović machten am 10. Februar die Schwangerschaft öffentlich. In einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram veröffentlichten sie ein Foto, auf dem der Ex-Fußballprofi eine Hand auf das Bäuchlein seiner Ehefrau gelegt hat. "Nun sind Bastian Schweinsteiger und ich bald offiziell in der Unterzahl", schrieb die Ex-Tennisspielerin zu mehreren Emojis.

Die beiden ehemaligen Sportstars sind seit 2016 verheiratet und haben bereits zwei Söhne. Das erste gemeinsame Kind wurde 2018 geboren, im Sommer 2019 gaben sie die Geburt des zweiten bekannt.