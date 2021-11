Schlagerstar Beatrice Egli wird positiv auf das Coronavirus getestet, weshalb sie beim Spendenmarathon von RTL ausfällt. Nun kommt heraus, dass die 33-jährige Schweizerin eine Impfung ablehnte. Wegen einer früheren Infektion wiegte sie sich offenbar in Sicherheit.

Am 18. November sollte Beatrice Egli beim RTL-Spendenmarathon auftreten, doch daraus wurde nach einem positiven Coronatest nichts. Seither befindet sich die 33-Jährige in häuslicher Quarantäne, wie sie bei Instagram bekanntgab. Nun kommt heraus, dass die Sängerin wohl lange nicht geimpft war, weil sie glaubte, gegen das Virus immun zu sein.

"Leider musste ich in den letzten Tagen schon einige Termine absagen (...), auch wenn ich mich schon sehr darauf gefreut habe. Wie so viele andere zur Zeit wurde auch ich positiv auf das Coronavirus getestet", schrieb Beatrice Egli am vergangenen Wochenende auf ihrem Account. "Passt auf euch auf und bleibt gesund", hieß es dort außerdem. Es ginge ihr gut, so die Schweizerin weiter, sie habe einen milden Verlauf.

Für Beatrice Egli ist es bereits die zweite Infektion. Schon im Frühjahr war sie an Covid-19 erkrankt und dachte deshalb offenbar, sie sei dadurch auf der sicheren Seite. Deswegen soll sie zuletzt eine Impfung abgelehnt haben, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Egli habe geglaubt, man müsse sich als Genesene nicht impfen lassen, heißt es dort, und sie habe deswegen und aus Angst vor Nebenwirkungen auf die Spritze verzichtet.

Vor ihren Auftritten - unter anderem beim ARD-"Schlagerboom", beim SWR4-Schlagerfest und dem ARD-Talk "Club1" - habe sie sich zwar testen lassen, schreibt die "Bild"-Zeitung zudem, doch soll sie entgegen aller Empfehlungen und Hygienevorschriften im Backstage keine Maske getragen und andere Kollegen sogar umarmt haben.

Erst ein Auftraggeber konnte Beatrice Egli kürzlich wohl dazu bewegen, sich eine Impfung geben zu lassen, doch hatte sich der Schutz in der Kürze der Zeit offenbar noch nicht ausreichend aufbauen können, sodass der Weg für eine erneute Ansteckung frei war. Auch beim ARD-"Adventsfest der 1000 Lichter" von Florian Silbereisen wird Egli nun nicht dabei sein können.