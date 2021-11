Was ist da los?

Was ist da los? Bei Bella Hadid fließen Tränen

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

So glamourös kennt man sie: Bella Hadid.

Es ist ihr Job, stets makellos, strahlend und unbekümmert in der Öffentlichkeit zu stehen. Doch auch in einem Model wie Bella Hadid brodelt es unter der Oberfläche. Das demonstriert die 25-Jährige ihren Fans nun mit Bildern, die sie weniger glücklich zeigen.

Eigentlich hat Bella Hadid jeden Grund, glücklich zu sein: Sie ist 25 Jahre jung, eines der angesagtesten Models der Welt und seit Kurzem auch wieder frisch verknallt. Nach ihrer On-Off-Beziehung mit Musiker The Weeknd datet sie inzwischen den Art Director Marc Kalman, mit dem sie unter anderem bei den Filmfestspielen in Cannes turtelnd in der Öffentlichkeit auftrat.

Doch all der Erfolg, der Glamour und die Liebe bewahren auch Bella Hadid nicht vor den Schattenseiten des Lebens. Dies will sie nun offenbar ihren mehr als 47 Millionen Followern auf ihrer Instagram-Seite mit einer Foto-Serie ins Gedächtnis rufen.

So postete Hadid mehrere Schnappschüsse, die sie ganz und gar nicht freudestrahlend zeigen. Stattdessen kullern ihr Tränen über das ungeschminkte und verheulte Gesicht. Dazu verfasste sie einen langen Kommentar, in dem sie eingesteht, dass sie seit Jahren mit Unsicherheiten und mentalen Problemen zu kämpfen habe.

Zusammenbrüche und Burnouts

Was sie erlebe, gleiche einer "Achterbahnfahrt mit Hindernissen", die ihre "Höhen und Tiefen" oder auch "Seitenwechsel" habe, schreibt Hadid. "Aber ich will, dass ihr wisst: Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Und irgendwann kommt die Achterbahn komplett zum Stillstand", macht das Model sich und anderen zugleich Mut.

Ihre "Zusammenbrüche und Burnouts" hätten sie letztlich auch etwas über sich selbst gelehrt, ergänzt die US-Amerikanerin: "Wenn du hart genug an dir selbst arbeitest und Zeit allein damit verbringst, deine Traumata, Trigger, Freuden und Routinen zu verstehen, wirst du auch mehr über deinen eigenen Schmerz erfahren, ihn verstehen und lernen, mit ihm umzugehen."

"Du bist nicht allein"

Ihren Fans legt Hadid ans Herz, nicht auf den schnöden Schein hereinzufallen. "Die Sozialen Medien sind nicht die Realität. Alle, die Probleme haben, bitte denkt daran: Manchmal ist alles, was du hören müsst, dass du nicht allein bist. Deshalb von mir an dich: Du bist nicht allein. Ich liebe dich, ich sehe dich, und ich höre dich", wendet sie sich persönlich an jeden einzelnen Follower.

Die 1996 in Washington DC geborene Hadid startete ihre Model-Laufbahn mit 16 Jahren. Sie ist die Schwester von Gigi Hadid, die ebenfalls auf dem Laufsteg Karriere machte. Popularität erlangten beide nicht zuletzt durch ihr Engagement für das Unterwäsche-Kultlabel "Victoria's Secret".