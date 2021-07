Sie ist kein Filmstar. Trotzdem zieht Model Bella Hadid in Cannes gerade alle Blicke auf sich. Das liegt zum einen an ihren mitunter spektakulären Outfits, zum anderen an einem Mann in ihrem Umfeld. Nun wird sie in einer eindeutigen Situation abgelichtet.

Noch bis zum Wochenende toben in Cannes die Filmfestspiele. Mittendrin statt nur dabei: Model Bella Hadid. Und das, obwohl sie doch eigentlich gar kein Leinwand-Star ist.

Doch um die Blicke auf sich zu ziehen, genügt schon ein spektakulärer Auftritt auf dem roten Teppich. So wie bereits am Sonntagabend. Das Outfit, mit dem Hadid zur Premiere von Nanni Morettis Film "Tre piani" ("Drei Stockwerke") erschien, ließ bei vielen Beobachtern den Atem stocken.

Die 24-Jährige trug ein schwarzes bodenlanges Kleid von Schiaparelli. Ihr Dekolleté wurde dabei allerdings lediglich von einer wuchtigen goldenen Kette verdeckt, deren Form eine Nachbildung der menschlichen Lunge darstellen sollte.

Neue Liebe Marc Kalman

Während viele Beobachter noch mit diesen Eindrücken zu kämpfen haben dürften, legt Hadid bereits weiter nach. So postete sie auf ihrer Instagram-Seite Fotos, die sie abseits vom roten Teppich bei einem Bootsausflug zeigen. Doch auch hier lässt das Model die Chance nicht ungenutzt, sich lasziv an Deck zu rekeln, während ihre Brust durch ein doch ziemlich transparentes Oberteil hindurchschimmert.

Zu den Fotos, die sich Hadid hingegen vielleicht lieber nicht gewünscht hätte, gehören unterdessen die Aufnahmen, die unter anderem der britischen "Daily Mail" vorliegen. Sie zeigen die US-Amerikanerin in einer eindeutigen Situation mit einem Mann. Die beiden - man kann es nicht anders sagen - knutschen, was das Zeug hält, in einem Restaurant.

Bei dem Mann handelt es sich um den Art-Director Marc Kalman. Mit ihm hatte sich Hadid schon in den vergangenen Tagen in Cannes gezeigt und damit Liebesgerüchte befeuert. Angesichts der jüngsten Schnappschüsse kann man aber wohl sagen, dass es nicht mehr nur Gerüchte sind.