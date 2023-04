Aufwühlende Format-Erinnerungen, zwei enttäuschte Damen mit Tränen in den Augen und ein Chefjuror, der sensationelle Neuigkeiten im Gepäck hat: Die erste DSDS-Liveshow lässt in puncto Entertainment keine Wünsche offen.

Nach etlichen Casting- und Recall-Abenteuern in Köln, Hamburg, München, Mallorca und Thailand haben es zehn Kandidaten tatsächlich vor die großen Tore des DSDS-Liveshow-Olymps geschafft. Wochenlang wurde performt, geliefert und bis zur letzten Sekunde gezittert. Nun geben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony das tonnenschwere Urteilszepter an die Format-Fans ab. Im Kölner Coloneum geht von Beginn an die Post ab.

Mit dem schmachtenden DSDS-Alltime-Hit "We Have A Dream" im Rücken schreiten die zehn Kandidaten die Showtreppe hinunter. Überall funkelt und glitzert es. Alles ist angerichtet für den ultimativen Format-Showdown. Moderatorin Laura Wontorra ist ganz hin und weg. Sportsfreund, Gitarrero und Anime-Zeichner Kiyan hat den Start des Abends "solide und gut" gemeistert (O-Ton Dieter Bohlen), da zieht die Showbegleiterin bereits ein erstes überschwängliches Fazit: "Dieser Showabend ist jetzt schon episch!"

Epische Sound-Zeitreise

Laura Wontorra beweist schon frühzeitig ein feines Näschen. Die nächsten drei Stunden werden aber nicht nur "episch", sondern auch hochgradig emotional. Musikalisch bekommt der Zuschauer die komplette DSDS-Siegerpalette geboten. Jeder Kandidat gibt einen zugewiesenen Siegersong aus der Vergangenheit zum Besten. So erinnert man sich beispielsweise an den bezirzenden Schmalz von Andreas Klaws ("Kiyan singt "Take Me Tonight"), die wummernden Schlager-Vibes von Beatrice Egli (Natalie schmettert "Mein Herz") und die tonalen Gipfelstürme von Marie Wegener (Monika schluchzt "Königlich").

Auch wenn nicht jeder Ton sitzt, geben doch alle Kandidaten ihr Bestes. Richtig aufwühlend und berührend wird es vor allem bei Tieftonmeister Lorent ("Now Or Never"), der in bester Johnny-Logan-Manier abliefert. Noch eine emotionale Schippe drauf legt Soulbarde Sem, der zum Abschluss des musikalischen Fünf-Sterne-Menüs mit einer Unmenge an Gefühl in der Stimme nicht nur Pietro Lombardi spielend leicht um den Finger wickelt ("Für mich bist du ein Superstar!").

Es liegt etwas in der Luft

Die Kandidaten genießen ihre Auftritte. Die mit angereisten Familien und Freunde schreien und kreischen, wie man es sonst nur von einem Justin-Bieber-Konzert kennt. Auch die Jury klatscht eifrig und begeistert in die Hände. Alles läuft wie erwartet - und doch liegt etwas in der Luft. Neben all der standardisierten Begeisterung für die Hauptprotagonisten des Abends wird der Fernsehzuschauer auch Zeuge eines beinahe aus dem Ruder laufenden Personenkults. Im Rausch des Moments zeigt der Poptitan noch einmal allen Kritikern und Zweiflern den imaginären Stinkefinger.

Egal ob im Rennen um den nachhaltigsten Spruch des Abends ("Bei dir geht mir echt einer ab!"), als mit den Armen winkender Zuschauer-Animateur oder als handzahmer Kuschelfreund von Bruce Darnell: Dieter Bohlen zündet zu Beginn der Jubiläums-Liveshows noch einmal ein ganz besonderes Präsenz-Feuerwerk.

"Es wird eine 21. Staffel geben!"

Am Ende schaffen es weder die vielen Highspeed-Auftritte von Promigästen wie Gigi, Carsten Spengemann, Menderes und Ella Endlich, noch die Verabschiedung der beiden in der ersten Liveshow gescheiterten Kandidaten Rose und Natalie (beide haben die wenigsten Anrufe erhalten) den Poptitan aus dem Rampenlicht zu drängen. Der haut sogar noch eine Neuigkeit raus, mit der wohl keiner der Anwesenden in der Halle und vor den Fernsehgeräten gerechnet hat: "Leute, es wird auch eine 21. Staffel geben! Wir machen im nächsten Jahr weiter! Ab sofort kann sich jeder von 16 bis Scheintot bei RTL bewerben!", tönt Dieter Bohlen. Da soll nochmal einer behaupten, man solle aufhören, wenn es am schönsten ist. Papperlapapp! Es geht immer weiter. Irgendwie.