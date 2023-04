Weil RTL mit den Quoten zufrieden ist, teilt Dieter Bohlen in der ersten Liveshow des Jahres mit, dass DSDS in eine neue Runde geht. Dabei soll die Altersgrenze in der nächsten Staffel fallen, was deutlich mehr Menschen die Möglichkeit gibt, "Superstar" zu werden.

Die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) wird entgegen früheren Ankündigungen nicht mit der laufenden 20. Staffel eingestellt. Es werde im kommenden Jahr wieder einen Durchgang geben, sagte Juror Dieter Bohlen in der ersten Liveshow 2023 in Köln am Samstagabend. RTL hatte eigentlich angekündigt, das Format einzustellen. Der Sender betonte im Netz, Bohlens Ankündigung sei kein Aprilscherz.

Bohlen sprach von einer "unglaublichen Verbreitung" von "DSDS" nicht nur im linearen Fernsehen und über Streaming, sondern auch bei Instagram und Tiktok - deshalb wolle man weitermachen. In der geplanten 21. Staffel soll es laut seinen Angaben keine Altersgrenze mehr geben: Bewerben dürfen sich alle ab 16 Jahren. Bislang konnten nur Sängerinnen und Sänger bis 30 teilnehmen.

Inga Leschek, die neue Programmgeschäftsführerin von RTL/RTL+, verkündete in einer Mitteilung: "Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen. Und nicht zuletzt, weil RTL im nächsten Jahr 40. Geburtstag feiert, öffnen wir die Türen für Talente aller Altersgruppen - jede und jeder kann sich bewerben! Wir suchen den absoluten Superstar quer durch alle Generationen."

Über 3 Millionen Zuschauer hätten Woche für Woche bei RTL und RTL+ eingeschaltet, heißt es vom Unternehmen. Das sei ein Marktanteil von 12,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen im TV und ein "großer Erfolg". Deswegen habe Dieter Bohlen in der Liveshow verkündet, dass 2024 die Suche nach einem neuen Superstar in eine weitere Staffel geht.

Hinweis: ntv gehört zu RTL Deutschland.