Die aktuelle DSDS-Jury verabschiedet sich mit dem diesjährigen Finale am 3. April.

"Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" sind seit vielen Jahren Leuchtfeuer des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Nun ist es für RTL an der Zeit, ihnen einen neuen Anstrich zu geben - mit Folgen auch für die Besetzung der Jurys.

"Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und "Das Supertalent" erfinden sich neu. So wartet DSDS ab der kommenden Staffel im Jahr 2022 erstmals nach fast 20 Jahren mit einer komplett neu besetzten Jury auf. Dieter Bohlen übergibt das Zepter am Jurypult an seine Nachfolger. Wer diese sind, soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Das Finale der diesjährigen DSDS-Staffel am 3. April ist somit die letzte Show mit Bohlen auf dem Sessel des Chefjurors. Auch "Das Supertalent" soll die Zuschauer im Herbst 2021 mit neuen Juroren, aber nach wie vor spektakulären Talenten vor die Bildschirme locken.

"Der richtige Zeitpunkt"

"Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung", erklärt RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm zu der Umstrukturierung.

Henning Tewes, Geschäftsführer von RTL Television und Co-Geschäftsleiter von TVNOW, ergänzt: "Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern. Gleichzeitig möchte auch ich mich herzlich bei Dieter Bohlen und allen Juroren für ihren Einsatz bedanken." DSDS sei eine "unglaublich starke Entertainment-Marke", die weltweit in fast 60 Ländern ihren Siegeszug angetreten habe. Zum Erfolg des Formats trage auch bei, die Show immer wieder neu zu erfinden.

DSDS war 2002 erstmals auf Sendung gegangen. "Das Supertalent" flimmerte 2007 zum ersten Mal über die Bildschirme. In beiden Formaten wechselten die Juroren im Lauf der Zeit immer wieder, nur Bohlen blieb stets gesetzt. Die 15. Staffel des "Supertalents" startet im Herbst 2021, die 19. Staffel von DSDS geht ab Januar 2022 bei RTL und TVNOW über die Bühne.