Nach wochenlangen Gerüchten verdichten sich die Anzeichen für eine neu aufflammende Liebe zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck. Nun haben die zwei offenbar gemeinsam Zeit in Miami verbracht, wo J.Lo lebt.

Bereits seit Anfang Mai gibt es Gerüchte über ein Liebes-Comeback zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck. Schon mehrfach sollen sich die beiden Ex-Verlobten zum Abendessen getroffen und sogar gemeinsam ein Wochenende im US-Bundesstaat Montana verbracht haben. Fotos, die dem US-Promiportal tmz.com vorliegen, zeigen nun, dass das ehemalige Liebespaar jetzt zusammen Zeit in Miami verbrachte.

Nachdem Affleck bereits am Sonntag am Flughafen von Miami gesichtet wurde, sah man ihn und Lopez später dann beim Verlassen einer Villa in der Nähe von Lopez' Zuhause in South Florida. Auf den Bildern lächelt sie glücklich. Auch sind die zwei am Fenster beziehungsweise dem Balkon des Hauses abgelichtet worden.

Affleck soll Lopez in den letzten Monaten bereits diverse E-Mails geschrieben haben, als sie für die Dreharbeiten zum Film "Shotgun Wedding" in der Dominikanischen Republik vor der Kamera stand. Ein Insider verriet tmz.com dazu kürzlich, bei den Nachrichten habe es sich um weit mehr als um einen harmlosen Austausch unter zwei Freunden gehandelt. Von Februar bis Ende April und damit bereits vor Lopez' Trennung von Alex Rodriguez seien diese Mails verschickt worden. Zu einem Treffen kam es demnach damals aber noch nicht.

Vor rund 20 Jahren kennengelernt

Jennifer Lopez und Ben Affleck hatten sich vor rund 20 Jahren am Set des Films "Gigli" kennen und lieben gelernt. Im November 2002 verlobten sie sich, die für September 2003 geplante Hochzeit wurde zunächst kurzfristig verschoben und dann komplett gestrichen.

2004 trennten sie sich dann, ehe Affleck Schauspielkollegin Jennifer Garner heiratete und Lopez den Latinosänger Marc Anthony. Nun sollen sie sich nach 17 Jahren wieder nähergekommen sein. Ben Affleck hatte sich erst vor Kurzem von Schauspielerin Ana de Armas getrennt, Lopez löste die Verlobung mit Ex-Baseball-Profi Rodriguez im Februar auf.