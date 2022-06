Ben Stiller geht an zerstörten Wohnhäusern vorbei - der Schauspieler machte sich selbst ein Bild von der Lage in der Ukraine.

Von Blake Lively über Ashton Kutcher und Mila Kunis bis Orlando Bloom - schon viele Hollywood-Stars haben sich in den vergangenen Wochen für die Menschen in der Ukraine engagiert. Auch Ben Stiller ergreift nun mit einem Besuch in Kiew und einer Warnung vor Krieg und Gewalt die Initiative.

Ben Stiller reiht sich in die Schar der Prominenten ein, die sich für Flüchtlinge aus der Ukraine starkmachen. Der US-Schauspieler besuchte dafür am Sonntag im Rahmen einer Aktion des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) auch die Hauptstadt Kiew des vom russischen Angriff erschütterten Landes. Er habe in der Ukraine mit Menschen gesprochen, "die vom Krieg betroffen sind", erklärt der Hollywood-Star in einem Video auf Instagram, das mit der Ortsmarke Kiew versehen wurde.

Demnach verschaffte sich der Schauspieler selbst ein Bild davon, inwieweit der Krieg die Leben der Geflüchteten verändert hat. "Krieg und Gewalt zerstören die Leben von Menschen auf der ganzen Welt. Keiner von ihnen hat es sich ausgesucht, seine Heimat zu verlassen", so der 56-Jährige. Jeder Mensch habe ein Recht darauf, nach Sicherheit zu suchen. "Und diese muss für jeden Menschen aufrechterhalten werden", betont der Schauspieler am Ende des Clips.

Weitere Instagram-Beiträge, die bereits am Wochenende veröffentlicht wurden, zeigen Stiller an der Grenze zur Ukraine in Polen, wo er sich nach seiner Ankunft in der Region zunächst aufhielt. Er habe dort die Gelegenheit gehabt, mehrere Familien zu treffen, schrieb er dazu. Es seien Menschen, die vor dem Krieg geflohen seien "und ihre Liebsten zurückgelassen haben, ohne zu wissen, wann sie nach Hause zurückkehren können". Gemeinsam mit dem UNHCR wolle er sich dafür einsetzen, die Betroffenen zu unterstützen.

Sein Engagement für das UNHCR bedeutet einen gewissen Rollentausch für den in New York geborenen Stiller. Als Schauspieler ist er schließlich vor allem für seine komödiantischen Einsätze in Hollywood-Blockbustern wie "Meine Braut, ihr Vater und ich" (2000), "Zoolander" (2001) oder "Nachts im Museum" (2006) bekannt.

Stiller ist nicht der einzige Star, der in Zeiten des Ukraine-Kriegs seine Unterstützung anbietet. Angelina Jolie ist seit gut zwei Jahrzehnten als UNHCR-Sonderbotschafterin im Einsatz und hat im Mai ebenfalls Geflüchtete und Helfer in Lwiw (Lemberg) besucht. Auch Blake Lively, Ryan Reynolds, Ashton Kutcher und Mila Kunis haben bereits fleißig Spenden für das UNHCR und die Ukraine gesammelt. Orlando Bloom reiste im März für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) nach Moldau, um an der dortigen Grenze zur Ukraine Flüchtlingen zu helfen.