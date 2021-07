Die Schönen und Reichen sind gerne unter sich - und das am liebsten in den Hamptons. In den Sommermonaten ziehen sich viele Promis und Wirtschaftsmogule in die beliebte New Yorker Urlaubsregion zurück. Doch nicht einmal dort können Jennifer Lopez und Ben Affleck den Paparazzi entkommen.

Nur einen Tag nachdem Jennifer Lopez und Ben Affleck mit ihren Kindern in den Universal Studios in Hollywood waren, wurden sie bei einem Spaziergang in den Hamptons gesichtet. In passend aufeinander abgestimmten, legeren Outfits schlenderten sie durch die beliebte Promi-Kurzurlaubsregion am Ostende der Insel Long Island vor den Toren New Yorks.

Die Fotos zeigt unter anderem das "People"-Magazin. Allzu glücklich darüber, von den Paparazzi aufgespürt worden zu sein, wirken die 51-jährige Sängerin und der drei Jahre jüngere Schauspieler allerdings nicht. Nachdem sie auf einem Bild zunächst eng umschlungen spazieren und verträumt lächeln, verziehen sich ihre Gesichtsausdrücke schlagartig, als sie in die Kameras blicken.

Lopez plant "Neuanfang in Los Angeles"

Seit April sollen Lopez und Affleck bereits wieder ein Paar sein, wenn man namentlich nicht genannten Insidern Glauben schenken möchte. Die Sängerin hatte erst kurz zuvor ihre Trennung von Ex-Baseball-Star Alex Rodriguez bekannt gegeben. Bislang gibt es aber weder eine Bestätigung noch ein Dementi von Lopez und Affleck, einzig Paparazzi liefern regelmäßig neues Futter in Form von heimlichen Kuschel- und Kussfotos.

Einigen Berichten zufolge soll Lopez sogar ihren Umzug von Miami nach Los Angeles planen, wo der Schauspieler lebt. Auch ihre Kinder seien "mit dem Neuanfang in Los Angeles an Bord", berichtete eine anonyme Quelle "People" kürzlich. "Sie lernen Ben langsam kennen", fügte sie hinzu. "Alles scheint glatt zu laufen. Es ist sehr offensichtlich, dass Jennifer es mit Ben ernst meint. Sie hat schon lange nicht mehr so glücklich ausgesehen."

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren Anfang der 2000er ein Paar, wurden von der Presse liebevolle Bennifer getauft und waren sogar kurzzeitig verlobt. Geheiratet haben sie aber jeweils andere Menschen: Lopez war von 2004 bis 2014 mit Latino-Musiker Marc Anthony verheiratet. Ihre Zwillinge kamen 2008 zur Welt; die Trennung erfolgte 2011. Affleck und Jennifer Garner galten ab 2005 als Hollywood-Traumpaar. Sie bekamen drei Kinder; einen Tag nach ihrem zehnten Hochzeitstag gaben sie 2015 die Trennung bekannt.