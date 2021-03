Nach einem langen Hin und Her hatte sich der Bachelor eigentlich entschieden: Mimi und nicht Michèle sollte seine letzte Rose bekommen. Doch nur einen Tag nach der Finalshow ist zwischen ihnen alles wieder vorbei. Was wird nun aus Michèle? Offenbar können sie und Niko doch nicht ganz ohneeinander ...

Tränen, Wut, Enttäuschungen: Die große Wiedersehensfolge der diesjährigen "Bachelor"-Staffel hatte es in sich. Wie unzufrieden die Zuschauer, vor allem aber die Frauen mit dem Gefühlschaos von Rosenkavalier Niko Griesert sind, war nicht zu übersehen. Immerhin eins wurde klar: Mit Gewinnerin Mimi ist der "Bachelor" nicht mehr zusammen. Laut Aussage der 26-Jährigen sei es nie zu einer Beziehung gekommen. Am Morgen nach dem großen Finale war bereits Schluss. Spielt Michèle jetzt wieder eine Rolle? RTL hat nach dem Wiedersehen erneut mit beiden gesprochen - dieses Mal Klartext.

Die "Bild"-Zeitung will vor einigen Tagen aus Produktionskreisen erfahren haben, dass Niko und Michèle doch noch ein Paar geworden sind. Das hat die 27-Jährige im Interview mit RTL nun klar dementiert. Dennoch seien sie und Niko nach wie vor in Kontakt und würden mehrmals in der Woche schreiben und telefonieren. "Ich mag sie immer noch unheimlich gerne", gibt Niko zu. Und auch Michèle habe "immer noch ein bisschen was für ihn übrig, ich kann es leider nicht von jetzt auf gleich abstellen".

"Das ist ein Gefühlschaos"

Der 30-Jährige sei erleichtert, dass Michèle ihm "verziehen" habe. "Wenn wir noch einmal so in der Schiene Kontakt hätten, müsste ich auch viel wiedergutmachen. Ich glaube, da wäre viel Redebedarf", sagt Niko. Dem pflichtet Michèle ganz klar bei. "Aber ich muss ihn ja noch ein bisschen zappeln lassen." Ein Treffen sei schon bald geplant.

Im Halbfinale hatte der "Bachelor" Michèle überraschend eine Abfuhr erteilt. Seine Entscheidung bereute er allerdings schnell und holte sie im Finale zurück - Stephie musste dafür direkt ihre Koffer packen. In der letzten Folge entschied er sich dann jedoch ein zweites Mal für Mimi und gegen Michèle.

Warum er Michèle ein zweites Mal rausgeworfen habe, fragte ihn RTL-Moderatorin Frauke Ludowig in der Wiedersehensfolge. "Das ist ein Gefühlschaos, das geht Schlag auf Schlag", antwortete der 30-Jährige. Ob er sich nicht denken konnte, dass sie sich nach seiner riskanten Aktion in Sicherheit gewogen hätte? Niko: "Natürlich denk ich manchmal nur von der Tapete bis zur Wand und dann steh ich plötzlich wieder zwischen zwei Frauen ..."

