In einem Interview verrät Beyoncé nicht nur, dass bald ein neues Album von ihr zu erwarten ist. Auch verrät sie, sich einst für ihre Traumfigur extrem gegeißelt zu haben. Heute verfolgt die Sängerin einen ganzheitlichen Ansatz, der womöglich auch ihrer Musik zugutekommt.

Fünf Jahre nach ihrem letzten Solo-Projekt hat Superstar Beyoncé ihren Fans neue Musik in Aussicht gestellt. "Ich bin seit anderthalb Jahren im Studio", sagte die Sängerin in einem Interview des Magazins "Harper's Bazaar", das am Dienstag veröffentlicht wurde. Und sie spricht auch darüber, was der Körperkult der letzten Jahre mit ihr gemacht hat.

"In der Vergangenheit habe ich zu viel Zeit mit Diäten verbracht", so Beyoncé. Sie habe lange gedacht, dass man gut für sich selbst sorge, wenn man extrem viel Sport treibe und auf seinen Körper fixiert sei. Und so hungerte sie sich nach der Geburt ihrer Zwillinge zu ihrem Traumkörper, um fürs Coachella Festival 2018 in Form zu sein. In der Doku "Homecoming" sagte sie damals: "Ich esse kein Brot, keine Kohlenhydrate, keinen Zucker, keine Milchprodukte, kein Fleisch, keinen Fisch und ich trinke keinen Alkohol - ich habe Hunger!"

Inzwischen mache sie sich diesen Druck nicht mehr, erklärt sie jetzt. Sie verfolge eher einen ganzheitlichen Ansatz. "Dein Körper sagt dir alles, was du wissen musst. Du musst nur lernen, zuzuhören." Und so ist ihr seelisches Wohlbefinden heute wichtiger als eine schlanke Taille: "Meine Gesundheit, mein Gefühl, wenn ich morgens aufwache, mein Seelenfrieden, wie oft ich lächle, was ich meinem Geist und meinem Körper füttere - das sind die Dinge, auf die ich mich konzentriert habe." Ihre wirklichen Bedürfnisse habe sie zu lange ignoriert. "Es ist sehr leicht, sich in diesem Business selbst zu verlieren. Die Pop-Industrie nimmt deinen Geist und dein Licht und spuckt dich dann aus." Nun aber sei sie im Einklang mit sich selbst.

Aufgeregt im Studio

In dem Interview spricht Beyoncé aber eben auch über neue Musik und darüber, wie viel Zeit die Arbeit an Details ihrer Musik mitunter in Anspruch nehme: "Manchmal brauche ich ein Jahr, um persönlich Tausende von Sounds zu durchforsten, bis ich genau den richtigen Kick oder die richtige Snare (Schlagzeugsound) finde." Ein Chorus könne aus bis zu 200 übereinander angeordneten Klängen bestehen.

"Dennoch gibt es nichts Besseres als die Menge an Liebe, Leidenschaft und Heilung, die ich im Aufnahmestudio spüre", berichtete Beyoncé. "Nach 31 Jahren fühlt es sich genauso aufregend an wie damals, als ich neun Jahre alt war. Ja, die Musik kommt!" Weitere Details zum neuen Album verriet die Sängerin nicht.

Mit "Lemonade" veröffentlichte Beyoncé 2016 ihr sechstes Studioalbum. Seitdem widmete sie sich vorwiegend anderen Projekten: 2018 erschien das Album "Everything Is Love", das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z aufnahm, 2020 der Musikfilm "Black Is King". Beyoncé kuratierte zudem den Soundtrack für die Neuverfilmung von "Der König der Löwen" und brachte eine Reihe Kollektionen ihres Modelabels "Ivy Park" heraus.