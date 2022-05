In der Corona-Pandemie wurde Bill Gates zur Zielscheibe von so manchem Verschwörungsmärchen. Nun hat sich der Multimilliardär selbst mit dem Virus infiziert. Er sei froh, dagegen geimpft zu sein, macht er deutlich.

Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Multimilliardär selbst auf seinem Twitter-Account bekannt.

Der 66-Jährige erklärte, er habe milde Symptome und bleibe in Isolation. "Ich habe das Glück, dass ich geimpft und geboostert bin und Zugang zu Testmöglichkeiten und einer hervorragenden medizinischen Versorgung habe", schreibt er weiter.

An einem Treffen seiner Stiftung nimmt er nun virtuell teil. Die Gates-Stiftung treffe sich an diesem Tag erstmals in zwei Jahren und er habe Glück, online an der Zusammenkunft teilnehmen zu können, macht er deutlich. "Wir werden die Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortsetzen und alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass niemand von uns mehr mit einer Pandemie konfrontiert wird", schreibt Gates.

Zwei Milliarden Dollar gespendet

Die Stiftung war im Jahr 2000 von Bill Gates und seiner heutigen Ex-Frau Melinda gegründet worden. Sie ist aktuell eine der größten wohltätigen Stiftungen weltweit und hat bisher mehr als zwei Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Pandemie gespendet - vor allem in ärmeren Ländern.

Bill Gates gilt aktuell als der viertreichste Mensch auf der Welt. Seine Stiftung hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde Gates auch zur Zielscheibe diverser Verschwörungsmärchen. Diese besagen etwa, er selbst habe die Pandemie ausgelöst, um eine Massenimpfung durchzuführen, bei der den Menschen auch Chips implantiert würden.

Darauf angesprochen, erklärte Gates etwa vergangenes Jahr in der ARD-Sendung "Maischberger", die Erzählungen seien "so abgedreht", dass er gar nicht so recht wisse, wie er darauf antworten soll. "Es ist schwer zu verstehen, warum ich überhaupt den Wunsch haben sollte, Menschen zu überwachen und was die Verbindung zwischen Mikrochips und Impfungen ist", so Gates.