Offiziell ist daran gar nichts. Doch die Gerüchteküche brodelt heftig. Schließlich wird Billie Eilish gleich in zwei Situationen abgelichtet, die nahelegen, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Die Begeisterung ihrer Fans darüber hält sich jedoch in Grenzen.

Ist Billie Eilish etwa wieder vergeben? Zumindest trifft sich die Sängerin mit Jesse Rutherford, Frontmann der Band The Neighbourhood. Das belegen nun Fotos und die Sequenzen eines Videoclips, die im Netz kursieren.

So machen Schnappschüsse der 20-Jährigen und des 31-Jährigen bei einem Date in einem veganen Restaurant in Los Angeles die Runde. Es gab Pasta. Die beiden hätten sehr vertraut miteinander gewirkt, zitiert das US-Promiportal "TMZ" Augenzeugen, die die Szene beobachtet haben sollen. Mindestens drei Stunden sollen Eilish und Rutherford gemeinsam in dem Restaurant verbracht haben.

Ein Video zeigt die beiden zudem beim Besuch einer Veranstaltung unter dem Motto "Halloween Horror Nights" in Los Angeles. Für diese wurde mit Blick auf den 31. Oktober eine Gruselstadt in den Universal Studios errichtet. Eilish und Rutherford sind zu sehen, wie sie Händchen haltend durch die Kulissen schlendern.

Zwar sind die Gesichter der beiden in dem Clip nicht eindeutig zu erkennen. Verräterisch ist jedoch ihre Kleidung. Genau dasselbe tragen die zwei nämlich auch auf anderen Aufnahmen in den sozialen Netzwerken.

Von 30-Jährigen besessen?

Weder Eilish noch Rutherford bestätigten bislang die vermeintliche Beziehung. Auf Twitter gaben jedoch bereits einige User ihre Meinung zu der möglichen Verbindung ab. Vor allem der Altersunterschied von elf Jahren fällt vielen dabei negativ auf. "Jesse Rutherford kennt Billie seit sie 15 war und er 26. Seit sie ein Kind war und jetzt datet er sie? Das kann einfach nicht gut sein", so die Meinung einer Nutzerin.

"Warum ist sie von 30-Jährigen so besessen?", lautet ein anderer Kommentar. Auch von "Vaterkomplexen" ist in manchen Äußerungen zu lesen.

Tatsächlich ist auch Schauspieler Matthew Tyler Vorce, mit dem Eilish zuvor eine Beziehung nachgesagt worden war, rund zehn Jahre älter als die Sängerin. Die beiden wurden immer wieder bei Kaffee-Dates abgelichtet, hielten sich ansonsten aber zu ihrem Verhältnis bedeckt. Im Juni 2022 soll Vorce das Liebes-Aus in seiner Instagram-Story bestätigt haben, wie zu dem Zeitpunkt einige US-Medien berichteten.