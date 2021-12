2019 verabschiedet sich die damalige "Extra"-Moderatorin von ihrer Rolle als RTL-Moderatorin. Nun kehrt die 63-Jährige an anderer Stelle aber doch wieder ins Fernsehen zurück. Aber vor allem gibt es im kommenden Jahr auch privat etwas zu feiern.

Seit der ersten Sendung vor rund 25 Jahren moderierte Birgit Schrowange das RTL-Magazin "Extra". 2019 feierte die Moderatorin dann ihren Abschied und übergab das Format an Kollegin Nazan Eckes. Damals erklärte sie in einem Statement, dass sie sich komplett vom TV verabschieden wolle: "Ich habe das große Glück, gesund zu sein und möchte mehr Zeit für mein Privatleben haben und für Dinge, die mir Spaß machen und mich erfüllen." Seither - zumindest vor der Pandemie - war sie vor allem auf Reisen, postete bei Instagram Fotos aus der Karibik, Florida, Mexiko und New Orleans.

Zwar kehrt Schrowange nun bei Sat.1 doch noch mal auf den Bildschirm zurück, doch wird vor allem auch das genannte "große Glück" weiter zelebriert. In einem Statement in der "Bild"-Zeitung verriet die 63-Jährige nämlich jetzt, dass sie und ihr Verlobter Frank Spothelfer bald Mann und Frau sein werden. Sie feiere im April Geburtstag, "bis dahin ist das Fräulein bei mir weg". Ihr Franky sei ihr Glücksfall: "Wir passen einfach zusammen, machen uns das Leben zwischen Mallorca, Köln und der Schweiz so schön wie möglich." Man wolle deswegen "auf jeden Fall heiraten".

Erstmals erzählte Birgit Schrowange im November 2017 von dem heute 55-jährigen Mann an ihrer Seite. Die Moderatorin hat außerdem einen Sohn, der aus ihrer Beziehung mit dem Kollegen Markus Lanz stammt, die von 1998 bis 2006 währte. Der kam allerdings schon 2000 zur Welt und ist damit inzwischen erwachsen.