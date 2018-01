Unterhaltung

Kris "alterslos" Jenner: Blond ist das neue 30

Ihr Alter sieht man ihr nicht an. Und ja, das ist sicherlich nicht ausschließlich der neuen Frisur geschuldet. Doch der blonde Pixie-Cut lässt Kris Jenner extra frisch aussehen. Das Alter der Mutter von Kim Kardashian erraten Sie nie!

Neues Jahr, neue Haarfarbe: Kris Jenner hat ihre dunklen Haare offenbar satt. Die 62-jährige Chefin des Kardashian-Jenner-Clans präsentierte sich auf Instagram mit blondem Pixie-Cut.

Zu dem Schnappschuss aus der Maske schrieb sie: "2. Januar, zurück bei der Arbeit, es geht los." Jenners Make-up-Team sorgte mit dezenten Smokey Eyes und mattem Lippenstift für einen frischen Auftritt des TV-Stars.

Lange kann sie die neue Haarfarbe noch nicht haben, auf den Bildern ihrer Weihnachtsfeierlichkeiten trägt Jenner noch ihre gewohnt dunkle Kurzhaarfrisur. Mit der helleren Mähne passt sich die sechsfache Mutter ihrer berühmtesten Tochter an: die 37-jährige Kim Kardashian trägt derzeit schließlich auch Platin. Die 33-jährige Khloé Kardashian setzt momentan ebenfalls auf stark aufgehelltes Haar.

Fehlt nur noch Kourtney

Wenngleich nicht aktuell, so haben doch auch Kris Jenners jüngste Töchter, die 22-jährige Kendall und die 20-jährige Kylie, blonde Mähne bereits ausprobiert. Noch später dran als die Frau Mama wäre deswegen nur noch die fünfte Schwester im Bunde, die 38-jährige Kourtney Kardashian. Dass die ihrem dunklen Schopf zeitnah lebewohl sagen könnte, zeichnet sich allerdings eher nicht ab.

Mehr zum Thema 27.12.17 Weihnachten bei den Kardashians Kanye überrascht Kim mit Aktienpaket

Kris Jenner hat vier Kinder mit dem verstorbenen Robert Kardashian (1944-2003), der als Anwalt von O.J. Simpson bekannt wurde: Kourtney, Kim und Khloé sowie den 30-jährigen Robert Kardashian. Mit der 68-jährigen Caitlyn Jenner hat Kris weitere zwei Töchter: Kendall und Kylie Jenner. Der Clan wurde durch die Reality-Fernsehserie "Keeping Up with the Kardashians" berühmt und dominiert seit Jahren das Geschäft mit den sozialen Netzwerken.

Quelle: n-tv.de