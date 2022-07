In den 1990er Jahren feierte Jasmin Wagner als "Blümchen" große Hits, 2019 folgt das große Comeback. Auch privat ändert sich viel bei der Sängerin, die nun nach jahrelanger Ehe wieder geschieden - und obendrein schwanger ist.

Doppeltes Glück bei Jasmin Wagner - und das in einer ungewöhnlichen Zusammensetzung. Auf Instagram verkündete die Sänger, die unter dem Namen "Blümchen" bekannt wurde, freudig, dass sie nun geschieden sei. Der "Bild"-Zeitung sagte die 42-Jährige zudem, dass sie bald ihr erstes Kind erwarten werde.

Auf die Ehe mit dem Unternehmer Frank Sippel blickt die Sängerin und Schauspielerin mit gemischten Gefühlen, aber ohne Groll zurück. "Dankbar für alles Gute, was wir teilten und was ich lernen durfte als sich alles veränderte. Voller Vorfreude auf alles, was nun für mich bereitsteht!", schrieb Wagner unter ihrem Instagram-Post, auf dem sie ein Schild mit der Aufschrift "Just Divorced" ("Frisch geschieden") hält. Mit Sippel war sie zehn Jahre verheiratet, ehe 2020 die Trennung erfolgte - und nun ist eben auch die Scheidung vollzogen.

Dem Nachwuchs blickt "Blümchen" zusammen mit ihrem neuen Lebenspartner, einem dänischen Unternehmer, voller Vorfreude entgegen: "Ich fühle mich voller Energie. Das Baby kommt im Winter. Ich bin gespannt, ob ich dann noch in meine Winterstiefel passe." Ihr neuer Partner sei sehr liebevoll. "Wir machen diese Erfahrung beide zum ersten Mal. Das größte Abenteuer beginnt jetzt."

"Bereit für den nächsten Schritt"

Obwohl "Blümchen" und ihr Neuer erst seit rund anderthalb Jahren ein Paar sind, kommt der Nachwuchs nicht überraschend. "Ich kam von einer längeren Reise zurück. Wir haben uns zum ersten Mal so doll vermisst und wussten, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. Es hat dann überraschend schnell, gleich beim ersten Versuch, geklappt. Und wir sind mehr als glücklich darüber."

Ob Junge oder Mädchen wollte Wagner der Zeitung nicht verraten. "Das Geschlecht steht schon länger auf einem kleinen Zettel in meinem Portemonnaie. Noch haben wir ihn nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment."

Jasmin Wagner wurde in den 1990er Jahren als "Blümchen" mit Songs wie "Herz an Herz" oder "Kleiner Satellit" bekannt. Auch als Moderatorin und Schauspielerin war die Künstlerin zu sehen. Anfang 2019 feierte Jasmin Wagner nach rund 18 Jahren ihr Blümchen-Comeback - und hatte mit "Computerliebe" auch eine neue Single im Gepäck. 2021 verschrieb die 42-Jährige sich dann einer neuen Musikrichtung: dem Elektro-Schlager.