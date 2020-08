Hollywoodstar Brad Pitt macht Urlaub in Südfrankreich und das nicht etwa allein. Mit ihm im Privatjet angereist ist offenbar ein deutsches Model. Ist die 28-Jährige aus Berlin womöglich seine neue Freundin?

Vor vier Jahren trennten sich Angelina Jolie und Brad Pitt, seither gilt der heute 56-Jährige als einer der begehrtesten Single-Männer weltweit. Damit könnte es nun vorbei sein. Schließlich sieht man den Hollywood-Schauspieler jetzt im Urlaub mit einer fast unbekannten Schönheit.

Bei der Frau handelt es sich um das deutsche Model Nicole Poturalski. Der US-Promiseite "Entertainment Tonight" liegen Fotos der beiden vor, auf denen sie aus einer Limousine steigen. Außerdem soll es den Bericht eines Augenzeugen geben, der behauptet, dass zunächst Poturalski mit einem Flug aus Berlin am Flughafen "Charles de Gaulle" landete und dort auf Pitt wartete. Kurze Zeit später kam auch dessen Flieger aus den USA an. Dann ging es gemeinsam mit einem Privatjet nach Südfrankreich weiter. Auch hier sollen die beiden zusammen gesichtet worden sein.

Geknutscht wie Teenager?

Ein Insider sagte dem Magazin "Ok!", das Model und der Hollywood-Star hätten herumgeknutscht wie verliebte Teenager. "Brad war ihr total zugewandt", zitierte das Blatt den Informanten. "Er war an einem relativ öffentlichen Ort, aber es schien ihm nichts auszumachen, dass Leute ihn sahen."

Nicole Poturalski ist noch weitgehend unbekannt. Allerdings ziert die 28-Jährige gerade das Cover der September-Ausgabe der deutschen "Elle" und auch auf der "Grazia" war sie bereits abgebildet. Sie soll in der Vergangenheit mit Roland Mary, unter anderem Geschäftsführer des Promi-Restaurants "Borchardt", liiert gewesen sein und mit ihm einen Sohn haben.

RTL berichtet, Pitt und Poturalski hätten sich am 1. August 2019 bei der Deutschland-Premiere von "Once Upon a time … in Hollywood" lange unterhalten - ausgerechnet in der Berliner Bar "Tarantino's".

Brad Pitt war einst mit Jennifer Aniston liiert. Die zwei lernten sich 1998 kennen und heirateten 2000. Im Jahr 2005 folgten Trennung und Scheidung. Am Set von "Mr. und Mrs. Smith" hatte Pitt Angelina Jolie kennengelernt. Zwölf Jahre lang waren die beiden dann ein Paar, heirateten 2014. Nur zwei Jahre später reichte Jolie die Scheidung ein. Gemeinsam haben Pitt und Jolie sechs Kinder, drei von ihnen sind adoptiert.