Gemeinsam mit ihrem Verlobten urlaubt Britney Spears gerade auf Hawaii und lässt es sich dort gutgehen. Das gelingt ihr allerdings nur eingeschränkt, hat die Sängerin doch mit heftiger Übelkeit zu kämpfen. Im knappen Bikini mit Blick aufs Meer lässt sich aber auch das ertragen.

Britney Spears und ihr Verlobter Sam Asghari verbringen gerade eine schöne Zeit auf Maui. Unter der strahlenden Sonne Hawaiis lässt sich der psychische Stress der vergangenen Monate vermutlich am ehesten abschütteln. Und doch ist nicht alles perfekt.

Auf mehreren Fotos sowie in einem kurzen Videoclip gewährt die 40-Jährige jetzt nicht nur einen Ausblick über die fantastische Landschaft der Insel inklusive Meerblick. Sie präsentiert auch ihren Körper in einem knappen Bikini. Während dieser in Knallgelb daherkommt, trägt Spears ihr Haar aktuell in der Farbe Lila. Ein modischer Fauxpas, wie die Sängerin freimütig im Text zum Post gesteht: "Ich möchte ehrlich sein, ich finde meine lila Haare absolut schrecklich. Ich wünschte, jemand hätte es mir vorher gesagt".

Zudem ist sie mit ihrem Körper offenbar alles andere als zufrieden und beklagt, immer wieder auch schlimme Kommentare dazu lesen zu müssen. Doch davon will sie sich nicht länger unterkriegen lassen. Allerdings scheint ihr Verhalten zum Sport inzwischen ein wenig gestört. Trotz Übelkeit, während derer sie sich sogar übergeben muss, trainiere sie weiter, so die Musikerin. So schlecht war ihr zuletzt, als sie mit ihren Söhnen schwanger war. Fans hoffen nun bereits, Spears könne ein weiteres Kind erwarten.

"Mein Körper ist bei Weitem nicht perfekt"

"Die Medien zeigen immer noch Bilder von mir auf dem Balkon mit Fettröllchen. Die Medien waren schon immer voller Hass mir gegenüber. Ich weiß, dass mein Körper bei Weitem nicht perfekt ist, aber ich weiß auch, dass ich definitiv nicht so aussehe", schreibt sie und will die Dinge zukünftig anders angehen, was die neuen Fotos an der Seite ihres 27-jährigen Liebsten sicher unterstreichen sollen. Sie wolle nackt herumlaufen können, ohne von Paparazzi abgelichtet zu werden, fügt sie wütend hinzu.

Im November beendete ein Gericht die 13 Jahre andauernde Vormundschaft durch ihren Vater und gab Britney Spears die Freiheit zurück, selbst über ihr Leben zu bestimmen. Allerdings steht noch ein Rechtsstreit mit dem 69-jährigen Jamie Spears an sowie ein weiterer mit ihrer Schwester Jamie Lynn. Zudem soll Britney Spears derzeit in Gesprächen mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey sein. Womöglich wird sie also schon bald in einem Enthüllungsinterview sämtliche Details des Zerwürfnisses mit ihrer Familie ausplaudern.