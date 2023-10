Sexy und Jungfrau - dieses Image umgibt Pop-Prinzessin Britney Spears in den Anfängen ihrer Karriere. Ihre Beziehung mit *NSYNC-Frontmann Timberlake bringt das ins Wanken. Ihre Autobiografie enthüllt nun, dass sie eine Abtreibung hatte.

Immer mehr teils schockierende Passagen aus Britney Spears' Autobiografie "The Woman in Me" kommen eine Woche vor der Veröffentlichung am 24. Oktober ans Tageslicht. Die jüngste von ihnen, die nun die US-Seite "People" veröffentlichte, hat es in sich. Spears gibt darin an, dass sie mit 19 Jahren schwanger wurde - durch ihren Ex-Freund und "Mickey Mouse Club"-Kollegen Justin Timberlake. Für Spears sei es eine "Überraschung gewesen, aber keine Tragödie", zitiert "People" aus dem Buch. "Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine gemeinsame Familie gründen würden. Es würde nun nur viel früher passieren als ich erwartet hatte."

Doch bei Timberlake habe die Gefühlslage gänzlich anders ausgesehen, berichtet demnach die heute 41-Jährige: "Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit, in unserem Leben ein Baby zu bekommen, wir seien viel zu jung." Schließlich habe sie sich dazu bereiterklärt, eine Abtreibung vornehmen zu lassen.

Zumindest aus ihrer - laut "People" - im Buch gewählten Formulierung geht hervor, dass nicht sie die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung war: "Wenn es mir allein überlassen worden wäre, hätte ich es nie getan. Doch war sich Justin so sicher, dass er kein Vater werden wollte." Noch immer lasse sie dieser Moment vor über 20 Jahren nicht los: "Bis heute ist es eines der qualvollsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe", heißt es demnach in "The Woman in Me".

Britney Spears und Justin Timberlake waren von 1999 bis 2002 ein Paar. Ihre Trennung war umgeben mit Untreue-Gerüchten. Mit ihrem zweiten Ehemann Kevin Federline hat Spears zwei Kinder, die Söhne Sean Preston, 18, und Jayden James, 17. Timberlake heiratete 2012 die Schauspielerin Jessica Biel. Auch sie sind inzwischen Eltern zweier Söhne, Silas und Phineas.