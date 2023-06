In einem Interview mit einem Boulevard-Blatt wird Kevin Federline mit den Worten zitiert, er fürchte, seine Ex-Frau Britney Spears konsumiere Drogen. Nach Veröffentlichung des Artikels rudert er zurück. Auch die Sängerin selbst meldet sich zu Wort: "Es ist so traurig."

Kevin Federline, der Ex-Mann von Britney Spears, hat einen Bericht der "Daily Mail" zurückgewiesen, nach dem er sich angeblich Sorgen mache, dass Spears Drogen konsumieren könnte. Er habe die Aussagen im Gespräch mit den Reportern so nicht gemacht, erklärte Federline laut "TMZ": "Sie haben sich entschieden, Lügen zu fabrizieren."

Auch Britney Spears selbst reagierte auf den Bericht, in dem Federline mit den Worten zitiert wird, er fürchte, die Sängerin konsumiere Crystal Meth. "Die Tatsache, dass Menschen Dinge behaupten, die nicht wahr sind, ist so traurig", schrieb die 41-Jährige in einem Instagram-Post. "Es kann sein, dass sie so etwas gar nicht sagen, denn es ergibt für mich keinen Sinn, dass sie so etwas sagen."

Britney Spears hatte im November 2021 erreicht, dass ein Gericht nach 13 Jahren die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears beendete. Seitdem kann die Sängerin wieder allein über ihr Leben und ihre Finanzen entscheiden. Im Juni 2022 sagte sie noch einmal Ja: Sie heiratete Sam Ashgari in Los Angeles; weder ihre Eltern noch ihre beiden Söhne waren angeblich laut US-Medienberichten bei der Hochzeit.

"Was ist passiert? Bist Du ok?"

In den sozialen Netzwerken sorgte Spears in jüngster Vergangenheit einige Male für Verwirrung bei Fans und Öffentlichkeit, vor allem wegen teils bizarrer Nacktbilder. Im Juli vergangenen Jahres postete sie etwa innerhalb einer Stunde zehn Bilder auf Instagram, auf denen sie nur mit einem Leoparden-Tanga bekleidet im Bett liegt, sich die Hände vor die nackten Brüste hält und verschiedene Posen einnimmt. Fans reagierten teils geschockt, einer schrieb: "Was ist passiert? Bist Du ok?"

Im Januar dieses Jahres gab es erneut Trubel im Leben des Popstars: Zahlreiche besorgte Fans hatten die Polizei gerufen, da Britney Spears plötzlich ihren Instagram-Account gelöscht hatte. Die Beamten rückten aus, fanden die Sängerin aber wohlbehalten an. Mehrmals hat Spears auf ihren Social-Media-Kanälen bereits erklärt, dass es ihr gut gehe und die Sorgen unnötig seien.