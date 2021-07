Ihr Vater hat es als Rockmusiker zu Weltruhm gebracht. Doch auch Jessica Springsteen hat ordentlich was auf dem Kasten, wenn auch in einer anderen Disziplin. Sie ist eine der besten Springreiterinnen der USA - und vertritt ihr Land nun bei den Olympischen Spielen.

Bruce Springsteen darf mächtig stolz sein. Seine Tochter Jessica Springsteen hat sich für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Das gab der US-Reitsportverband "US Equestrian Federation" bekannt.

Wenn Jessica Springsteen hoch zu Ross unterwegs ist, sieht das so aus. (Foto: imago images/Pacific Press Agency)

Die 29-Jährige reitet schon seit Jahren und tritt als Springreiterin für die USA an. Mit vier weiteren Mitstreitern und Mitstreiterinnen wird sie um eine Medaille kämpfen.

Schon als kleines Kind war die Sportlerin von Pferden begeistert. Die US-Amerikanerin ist auf einer Ranch aufgewachsen und fing mit nur fünf Jahren mit Reitunterricht an. Schnell feierte die Psychologin erste Erfolge und wurde zu einer der besten Springreiterinnen der USA.

Letztes US-Gold 2008

In Jessica Springsteens Reitteam sind unter anderem Laura Kraut, Kent Farrington und McLain Ward. Das Pferd, mit dem sie eine Medaille für die USA gewinnen will, nennt sich Don Juan van de Donkhoeve.

Zuletzt haben die US-Amerikaner 2004 und 2008 Gold im Springreiten geholt. Nachdem die Olympischen Spiele 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, finden sie nun vom 23. Juli bis 8. August in Tokio statt.

Jessica Springsteen entstammt der zweiten Ehe ihres berühmten Vaters mit Patti Scialfa. Bruce Springsteen heiratete das Mitglied seiner E Street Band 1991. Zuvor war die erste Ehe des Sängers von Hits wie "The River", "Born in the USA" oder "Streets of Philadelphia" mit Julianne Phillips gescheitert.

Neben Tochter Jessica haben Bruce Springsteen und Scialfa noch die Söhne Evan und Samuel. Während sich Evan Springsteen ebenfalls als Sänger versucht, arbeitet sein jüngerer Bruder als Feuerwehrmann.