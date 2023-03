Zu Coldplays "Fix You" Bruce Willis' Frau erinnert an Ehegelübde

Vor vier Jahren erneuern Bruce Willis und seine Ehefrau ihr Ehegelübde. Für beide ist es gerade im Hinblick auf den heutigen Zustand des Schauspielers ein besonderer Tag. Emma Heming-Willis ist "froh, dass wir das gemacht haben".

Emma Heming-Willis blickt auf schöne Zeiten mit Ehemann Bruce Willis zurück. Die 44-Jährige hat auf Instagram eine Videomontage geteilt. Der Clip zeigt, wie das Paar 2019 die Ehegelübde nach zehn Jahren erneuert hat. Insgesamt sind das Model und der an Demenz erkrankte Hollywood-Star seit 14 Jahren verheiratet.

Heming-Willis dankt in ihrem Beitrag allen, die an der Zeremonie 2019 beteiligt waren, einschließlich seine Ex-Frau Demi Moore, die für die Video-Aufnahmen zuständig war, sowie Rumer und Scout Willis, die während der Zeremonie offenbar Gesangsbeilagen darboten. Stephen Eads, Bruce Willis' langjähriger Freund, leitete die Hochzeit im Jahr 2009 und auch die Erneuerung des Eheversprechens im Jahr 2019, erklärte Emma Heming-Willis.

Das Video, untermalt mit dem Coldplay-Song "Fix You", zeigt die Braut, wie sie mit ihren beiden Blumenmädchen durch eine Wiese zum Altar geht, wo sie von Willis und Eads empfangen wird. Sie und ihr Mann küssen sich anschließend. Am Ende sind zwei Gruppenaufnahmen der Patchworkfamilie zu sehen. "An unserem 10. Hochzeitstag haben wir beschlossen, unsere Gelübde an demselben Ort zu erneuern, an dem wir 2009 'Ja' gesagt haben", schrieb die Braut dazu. "Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben."

"Nutzt jede Gelegenheit"

Weiter heißt es in ihrem Post: "Nutzt jede Gelegenheit, um zusammenzukommen und mit Familie und Freunden zu feiern. Das sind die Momente und schönen Erinnerungen, an denen ihr ein Leben lang festhalten könnt." Sie fügte hinzu: "Und wir können diese Erinnerungen für diejenigen sicher und lebendig halten, die dies möglicherweise nicht können."

Die Familie von Willis hatte im Februar mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. 2022 hatte sie bereits öffentlich gemacht, dass er an der Sprachstörung Aphasie erkrankt ist.

Emma Heming-Willis und Bruce Willis haben die beiden gemeinsamen Töchter Mabel und Evelyn. Mit Ex-Frau Demi Moore hat er die Kinder Rumer, Scout und Tallulah. Gemeinsam hat die Patchworkfamilie gerade den 68. Geburtstag des Actionstars begangen, wie seine Ehefrau und Demi Moore ebenfalls auf Instagram zeigten.