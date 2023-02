Die Vorbereitung auf das Event läuft für das TV-Sternchen wochenlang mit Blessuren. Letztlich muss Vanessa Mariposa ihre Teilnahme beim Turmspringen sogar wegen eines gerissenen Brustimplantats absagen. Der Fall erinnert an einen anderen Promi, der sich beim Training einst ebenfalls schwer verletzt hat.

"Normalerweise poste ich genau das Gegenteil von solchen Bildern und Videos, doch ich dachte mir, ich zeige Euch mal ein paar Einblicke in meine Welt, die nicht so perfekt und einfach ist, wie es viele denken" - mit diesen Worten hatte sich Reality-Star und Model Vanessa Mariposa erst Ende Januar auf Instagram bei ihren Fans gemeldet. Auf einem dazugehörigen Bild war eine blutende Lippe zu sehen, die sie sich beim Training zum RTL Turmspringen zugezogen hatte. Zudem klagte die 30-Jährige über einen geprellten Beckenknochen und Blutergüsse.

Rund eine Woche später hat es Vanessa Mariposa bei den Vorbereitungen zu der TV-Show am 10. Februar noch heftiger getroffen: "Der Verdacht besteht ja auch noch, dass mein Brustimplantat gerissen ist", sagte das Fitnessmodel im Rahmen des Formats "The Real Life - #NoFilter". Daher wird Mariposa beim Turmspringen nicht antreten können. Sie berichtet zudem in einem Ausschnitt, den RTL auf seiner Homepage zeigt, von ihren zahlreichen weiteren Trainingsverletzungen.

Für Ersatz ist gesorgt

Der Ausfall erinnert an Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat, der sich einst beim Training zum Turmspringen ebenfalls schwer verletzte. Dieser sagte damals: "Ich bin am zweiten Trainingstag in Köln gewesen und habe da meine Choreografie gemacht. Ich habe ein paar Sprünge gemacht vom 3-Meter-Brett und bin dann so unglücklich aufs Wasser gefallen, dass mein - darf ich das nennen? - Hodensack so angeschwollen ist und das Ei beschädigt ist." Ihm musste letztlich ein Hoden entfernt werden.

Vanessa Mariposa hingegen droht nun ein Austausch ihrer Brustimplantate. Einen Ersatz für die 30-Jährige hat der Sender bereits gefunden: Schon vor wenigen Tagen hatte RTL angekündigt, dass der Dschungelcamp-Zweitplatzierte Gigi Birofio teilnehmen wird. Mit dabei sind außerdem Jolina Mennen, Fabian Hambüchen, René Casselly sowie Lucy Diakovska und Nadja Benaissa von den No Angels.