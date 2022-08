Einst flog er vom Bordstein bis zur Skyline und wieder zurück. Jetzt fliegt er nach Dubai. Rapper Bushido hat mitsamt seiner Familie Deutschland den Rücken gekehrt, um sich im Wüstenemirat niederzulassen. Und das hat wohl nicht nur mit dem vielen Sonnenschein dort zu tun.

Geplant war es vermutlich schon länger. Nun haben Bushido, seine Frau Anna-Maria Ferchichi und ihre sieben Kinder es auch in die Tat umgesetzt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist die Familie des Rappers am vergangenen Wochenende nach Dubai ausgewandert.

Bereits im Juni war das Gerücht aufgekommen, der 43-Jährige plane, Deutschland den Rücken zu kehren und sein Domizil in dem Emirat, das zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört, aufzuschlagen. Gestreut hatte es unter anderem der unter dem Pseudonym Rooz bekannte Rap-Journalist Roozbeh Farhangmehr unter Berufung auf Insider-Informationen.

Bushido und seine Familie sollen in der Vergangenheit schon häufiger nach Dubai gereist sein und dort Freunde haben. "Sie haben erst mal ein Haus gemietet. Die Villa in Berlin war auch gemietet. Ein eigenes Haus in Dubai soll bald folgen, entweder bauen oder kaufen sie", zitiert die "Bild"-Zeitung nun einen namentlich nicht genannten Vertrauten des Sängers.

"Die sind da sehr hart"

Zwar fänden Bushido und seine Entourage auch Gefallen am warmen Wetter, dem Meer und den Stränden. Doch das ist wohl nicht die Hauptmotivation für den einschneidenden Schritt. "Die Gründe für den Umzug sind zum einen Steuernsparen, zum anderen die Sicherheit der Familie. In Dubai können sie viel freier leben als in Berlin", so der angebliche Informant der Zeitung.

Schon Rooz hatte es im Juni drastisch auf den Punkt gebracht: "Du kannst in Dubai nicht hingehen und ihm auf die Fresse hauen. Dubai ist einer der sichersten Orte (...). Die sind da sehr hart, sehr strikt."

Mit anderen Worten: Es wird gemutmaßt, dass der Umzug auch als Flucht aus dem Dunstkreis von Arafat Abou-Chaker zu werten ist. Bushido steht im Prozess gegen seinen einstigen Freund und Geschäftspartner seit zwei Jahren als Kronzeuge vor Gericht. Aus Sorge um seine Sicherheit erhält der Rapper seit geraumer Zeit Polizeischutz.

Bushido und sein Anhang hatten den Umzug angeblich schon deutlich früher anvisiert. Als jedoch klar wurde, dass Anna-Maria Ferchichi Drillinge erwartet und als es in der Schwangerschaft zu Komplikationen kam, wurden die Pläne vorläufig auf Eis gelegt. Nun jedoch hätte es die Familie eilig gehabt, so die "Bild"-Zeitung. Der Grund: Am 28. August beginnt an der Deutschen Schule in Dubai das neue Schuljahr.