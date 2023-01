Ganze Generationen wachsen in ihrer Kindheit mit der "Sesamstraße" auf. Am Sonntag jährt sich die Erstausstrahlung des Kinderfernsehklassikers in Deutschland zum 50. Mal. Das ist auch den "Tagesthemen" eine besondere Würdigung wert.

Zum 50. Jubiläum der "Sesamstraße" lassen die "Tagesthemen" die Puppen tanzen. In vorab veröffentlichten Ausschnitten auf den Social-Media-Kanälen der ARD-Nachrichtensendung ist Ernie im Pyjama und Bert mit Krawatte zu sehen. "Wann setzen sich denn hier eigentlich Pyjamas durch?", fragt Ernie in seinem gestreiften Schlafanzug.

In dem vorab für die Ausstrahlung am Freitagabend produzierten Gespräch mit Moderatorin Caren Miosga berichteten Ernie und Bert auch über ihre Meinungsverschiedenheiten der vergangenen 50 Jahre und wie sie es so lange schon miteinander aushalten.

Grobi tritt am Ende in die Fußstapfen einer vor Jahren im "Tagesschau"-Studio des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg berühmt gewordenen Reinigungskraft und putzt. Dabei nennt er Miosga "Frau Zamperoni" und erklärt: "Das wird 'ne saubere Sendung."

Zusätzlich zu dem Puppen-Auftritt vom Freitagabend strahlt das Erste am Sonntagmorgen ein "Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße" aus. Darin spricht das Krümelmonster einen Kommentar. Moderiert wird die Sondersendung ebenfalls von Caren Miosga.

Deutsche Erstausstrahlung 1973

Im US-Fernsehen wurde die "Sesame Street", wie der Kinderfernsehklassiker mit seinen populären Puppen im Original heißt, bereits am 10. November 1969 erstmals ausgestrahlt. Die Idee dazu stammte von der amerikanischen Fernsehproduzentin Joan Ganz Cooney. Der legendäre Puppenspieler Jim Henson entwarf die Figuren, ehe er später mit der "Muppet Show" auch beim erwachsenen Publikum Erfolge feierte.

In Deutschland war die "Sesamstraße" 1973 zum ersten Mal zu sehen - am Sonntag feiert sie deshalb hierzulande ihr 50. Jubiläum. Wurden zunächst lediglich die synchronisierten US-Folgen ausgestrahlt, wurde die Sendung ab 1978 mit einer eigenen deutschen Rahmenhandlung versehen. In ihr traten bis heute zahlreiche Prominente auf - von den Schauspielern Liselotte Pulver und Horst Janson in den Anfangstagen bis hin zu den Comedians Dirk Bach, Anke Engelke und Annette Frier in späteren Jahren.