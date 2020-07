Frauen in Schwarz-Weiß

Frauen in Schwarz-Weiß Challenge erobert die sozialen Netzwerke

Macht bei der neuen Challenge mit, auch wenn sie sie nicht so richtig versteht: Jennifer Aniston.

Manch einem und einer dürfte es schon aufgefallen sein: Viele Frauen posten gerade Schwarz-Weiß-Aufnahmen von sich in den sozialen Netzwerken. Grund ist eine neue Challenge, an der sich auch Prominente wie Pink, Sylvie Meis oder nun Jennifer Aniston beteiligen. Und was soll das?

"Women supporting women" ("Frauen unterstützen Frauen"), lautet der Titel einer neuen Challenge, die aktuell in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Eine, die nun auch dabei ist, ist Schauspielerin Jennifer Aniston.

Die 51-Jährige postete ein entsprechendes Bild von sich auf ihrer Instagram-Seite. Im Kommentar dazu gibt sie zwar zu, dass sie die Herausforderung dahinter "nicht ganz versteht". Warum sie trotzdem mitmacht, schreibt sie aber ebenfalls: "Wer liebt keine guten Gründe, Frauen zu unterstützen! Deshalb ... Herausforderung angenommen!"

Im Rahmen der neuen Challenge posten Frauen ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, kommentieren es unter anderem mit den Hashtags "Black and white challenge" ("Schwarz-Weiß-Challenge") und "Challenge accepted" ("Herausforderung akzeptiert") und markieren andere Frauen auf dem Foto, die sie bewundern. Aniston zum Beispiel markierte unter anderem Michelle Pfeiffer, Gal Gadot und Lily Collins.

Von Natalie Portman bis Judith Rakers

Mit mehreren Millionen Beiträgen hat es die Aktion inzwischen zu einer der größten Challenges überhaupt gebracht. Auch andere Stars haben schon ein Foto dazu hochgeladen, darunter etwa Vanessa Hudgens, Natalie Portman, Pink, Jennifer Lopez, Vanessa Bryant, Kerry Washington oder Eva Longoria. In Deutschland beteiligten sich unter anderem schon Stars wie Sylvie Meis, Judith Rakers oder Ruth Moschner.

Für Aniston reicht das jedoch noch nicht aus. Sie verknüpft ihren Post gleich noch mit einem anderen guten Zweck, indem sie zur Registrierung für die US-Wahl aufruft: "Und wenn wir schon dabei sind (...) Ermutigt all eure Freundinnen, Bekannten, Schwestern, Mütter und Töchter, das Gleiche zu tun. Die Wahl steht vor der Tür, und wir müssen aufeinander aufpassen UND einander lieben!", so Aniston.

Schon einen Tag zuvor hatte Aniston gemeinsam mit ihren ehemaligen "Friends"-Kolleginnen Lisa Kudrow und Courteney Cox daran erinnert, bei der kommenden US-Wahl zur Stimmabgabe zu gehen: "Freunde erinnern Freunde ans Wählen", hieß es in dem Post. Die Wahl findet am 3. November statt.