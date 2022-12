Trotz der Vorwürfe, die Prinz Harry und seine Ehefrau in ihrer Doku-Serie gegen die britischen Royals erheben, will König Charles die beiden offenbar bei seiner Krönung im Mai 2023 dabei haben. Ob sie auch kommen werden, ist jedoch fraglich - aus mehreren Gründen.

König Charles III. hat Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan zu seiner Krönung eingeladen. Die umstrittene Netflix-Dokumentation, mit der das Paar derzeit für Aufsehen sorgt, soll Charles' Absichten laut britischen Medien nicht verändert haben. Obwohl die offiziellen Einladungen für das historische Ereignis im kommenden Jahr noch nicht verschickt wurden, zitiert die "Daily Mail" mehrere Quellen, wonach Charles seinem Sohn und seiner Schwiegertochter mitgeteilt hat, dass sie willkommen seien.

Ob Harry und Meghan allerdings der Einladung folgen werden, ist unklar. Ihre Doku hat in Großbritannien hohe Wellen geschlagen. Die britische Boulevardpresse bezeichnete die beiden als "Verräter", die dem Ansehen des Königshauses schaden wollten. Harry und Meghan hatten in den ersten Folgen der Serie schwere Vorwürfe gegen den Palast und einzelne Familienmitglieder erhoben. Harry bezichtigte seinen Vater Charles der Lüge. Seinem Bruder William warf er vor, er habe ihn angeschrien.

Fest steht, dass die Krönung des neuen Königs ausgerechnet am vierten Geburtstag von Söhnchen Archie stattfinden wird. Das erste Kind von Harry und Meghan kam am 6. Mai 2019 in London zur Welt. Das Paar hatte Besuche in Großbritannien seit dem Umzug der Familie nach Kalifornien bisher ohne die beiden Kinder, Archie und dessen Schwester Lillibet, unternommen. Auch beim Staatsbegräbnis für Queen Elisabeth II. Mitte September waren die beiden nicht dabei.

Edwardskrone wird derzeit angepasst

Charles III. wird, an der Seite der Queen Consort Camilla, in der Westminster Abbey gekrönt. Neben der Edwardskrone wird bei der historischen und zugleich modernen Zeremonie auch die Imperial State Crown zum Einsatz kommen. Die Edwardskrone, die als Teil der britischen Kronjuwelen normalerweise als Hauptattraktion im Tower von London ausgestellt wird, wird derzeit angepasst.

Dem britischen "Express" zufolge hieß es Anfang Dezember in einer Erklärung aus dem Buckingham Palast, dass die Edwardskrone aus dem Tower von London entfernt worden sei, "damit die Änderungsarbeiten vor der Krönung am Samstag, dem 6. Mai 2023, beginnen können". Der Transport der unbezahlbaren Krone wurde demnach geheim gehalten, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Auch der Ort, an dem sie bearbeitet wird, ist geheim.