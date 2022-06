70 Jahre ist Queen Elizabeth II. nun auf dem Thron. Das Platin-Jubiläumskonzert am Buckingham Palast mit zahlreichen Musik-Superstars soll die Monarchin in besonderer Weise ehren. Prinz Charles und Prinz William wird hier eine besonderen Aufgabe zuteil.

Prinz Charles und Prinz William werden ihr Familienoberhaupt, Queen Elizabeth II., offenbar in besonderer Weise ehren. Sie sollen am heutigen Samstag (4. Juni) beim großen Konzert zum Platinjubiläum der Königin eine Rede halten. Das berichtet das "People"-Magazin. Dabei werden die beiden zukünftigen Könige vermutlich auf die vergangenen 70 Jahre zurückblicken, die die Queen bereits auf dem Thron sitzt.

Das Konzert findet am Buckingham Palast statt. Neben William und Charles werden einige Musik-Superstars auftreten. Diana Ross, die Band Queen mit Adam Lambert, Alicia Keys und Duran Duran sollen unter anderem die Bühne der BBC betreten.

Doch nicht nur Musiker lassen sich bei dem Mega-Event blicken. Naturforscher Sir David Attenborough, Ex-Fußballer David Beckham, Tennis-Star Emma Raducanu und viele weitere Promis haben einen Gastauftritt. Für Musical-Fan Queen Elizabeth II. sind zudem die Theaterprofis Andrew Lloyd Webber und Lin-Manuel Miranda dabei. Darüber hinaus wird eine aufgezeichnete Spezial-Performance von Sir Elton John übertragen. 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu dem Event erwartet.

"Sehr anstrengend"

Die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen laufen seit Donnerstag (2. Juni) und werden noch bis Sonntag fortgesetzt. Die Monarchin selbst erschien zum Auftakt im Anschluss an die Militärparade "Trooping the Colour" auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Den Jubiläumsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale und den anschließenden Empfang in der Londoner Guildhall am Freitag verpasste sie jedoch.

Wie mehrere britische Medien berichten, soll Herzogin Kate einem Gast bei dem Empfang erzählt haben, wie die Queen den ersten Tag der Feierlichkeiten erlebt hat. "Es ging ihr gut, es war nur sehr anstrengend gestern, aber sie hatte eine wirklich schöne Zeit", wird die Herzogin unter anderem von der "Daily Mail" zitiert.