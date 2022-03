Gut vier Tage sind vergangen, seit Will Smith mit einer Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung für einen Eklat sorgte. Nun tritt sein Opfer Chris Rock zum ersten Mal seit der Attacke wieder öffentlich auf und äußert sich zu dem Ereignis. Wie bei Moderatorin Amy Schumer sitzt auch bei ihm der Schock noch tief.

Am Mittwochabend stand für Chris Rock der erste Auftritt nach der öffentlichen Ohrfeige von Will Smith an. Der Kollege hatte ihm bei der Oscar-Verleihung am Sonntag nach einem miesen Witz über seine Frau Jada Pinkett Smith ziemlich heftig eine gelangt. Zwar war Rock laut mehreren US-Medien bei der Stand-up-Show in Boston so gut gelaunt wie immer, doch hallt die Aktion offenbar noch in ihm nach.

"Wie war euer Wochenende?", fragte er die Anwesenden in Anspielung auf sein eigenes gleich zu Beginn des Abends. "Ich verarbeite noch, was da passiert ist", so der 57-Jährige weiter, ehe er direkt ankündigte: "Wenn ihr gekommen seid, um etwas darüber zu hören - ich hatte die gesamte Show schon vor dem Wochenende geschrieben." Später fügte er noch hinzu: "Von dieser komischen Sache abgesehen, ist das Leben ziemlich gut."

Von seinen Fans erhielt Rock jede Menge Applaus, von dem er beinahe peinlich berührt zu sein schien, wie es weiter heißt. Laut dem Magazin "Vulture" soll das Publikum sogar "Fuck Will Smith"-Sprechchöre angestimmt haben, auf die Rock aber nicht weiter einging. Dennoch dürften sie ihm gutgetan haben, denn der Schock über das ungebührliche Verhalten des Hollywood-Stars sitzt sicher bei dem Geschädigten nicht weniger tief als bei den übrigen Anwesenden.

Schumer ist "schockiert, gelähmt und traurig"

Denn auch Amy Schumer ist derzeit noch damit beschäftigt, das Erlebte zu verarbeiten. Als eine von drei Moderatorinnen erlebte sie Smiths Attacke hautnah mit und äußerte sich dazu auf ihrem Instagram-Account. Die sonst immer zu einem Scherz aufgelegte Schauspielerin schrieb in einem inzwischen wieder gelöschten Post: "Ernsthaft. Ich bin noch immer emotionalisiert und traumatisiert. Ich liebe meinen Freund Chris Rock, und finde, dass er es wie ein Profi gehandhabt hat." Das Ganze sei "so verstörend" gewesen und sie glaube, Smith trage "so viel Schmerz" in sich. Schumer selbst fühlt sich "schockiert, gelähmt und traurig. (...) Ich warte noch darauf, dass nach dem, was wir alle miterlebt haben, dieses abscheuliche Gefühl verschwindet."

Die Academy of Motion Picture Arts und Science hat inzwischen ein Disziplinarverfahren gegen Will Smith eingeleitet. Er soll mit der Ohrfeige gegen die Verhaltensrichtlinien der Academy verstoßen haben. "Unangemessener Körperkontakt, missbräuchliches oder bedrohliches Verhalten", wird das in einem Statement konkretisiert. Bei der nächsten Sitzung am 18. April soll beschlossen werden, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Smith drohen eine Suspendierung oder gar der Ausschluss aus der Academy, doch er bekommt vorab die Möglichkeit, sich schriftlich zu erklären.