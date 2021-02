Im Oktober vergangenen Jahres verliert Chrissy Teigen in einem späten Stadium der Schwangerschaft ihr Baby. Dieser Tage wäre der errechnete Geburtstermin des Kindes. Teigen zeigt nun mit einem Video, dass sie noch immer die Tritte es Ungeborenen spürt.

Eigentlich hätte dieser Tage das dritte Kind von Chrissy Teigen und John Legend zur Welt kommen sollen. Doch Sohn Jack wird in der 20. Schwangerschaftswoche tot geboten. Vor allem seine Mutter leidet darunter sehr und kann seine Anwesenheit sogar körperlich noch immer spüren.

Bei Twitter äußerst sich das Model zu ihrem aktuellen Gemütszustand. "Mein kleiner Jack wäre eigentlich diese Woche geboren worden. Daher geht es mir nicht gut. Ich fühle immer noch Tritte in meinem Bauch, aber es ist kein Phantom. (...) Die Menstruations-Symptome fühlen sich diesen Monat genau wie Baby-Tritte an", schreibt sie in dem entsprechenden Tweet.

Dem lässt die 35-Jährige ein Video folgen, das zeigt, wie sich ihre Bauchdecke hebt und senkt. "Schaut euch das an: Ich tue so, als ob er mir 'Hi' sagt. Es hört nie auf." Zudem verrät sie, dass sie sich wegen ihrer Endometriose bald einer Operation unterziehen muss. Auch deswegen sei sie sehr aufgewühlt.

Ehemann John Legend sowie die vierjährige Luna und der zwei Jahre alte Miles geben Teigen in dieser schweren Zeit Kraft und Halt. Auf Rat ihres Therapeuten hat sie sich vor Kurzem außerdem ein neues Hobby zugelegt und versucht nun, beim Reiten auf andere Gedanken zu kommen. "Heute beginnt meine Reise in die Pferdewelt", schrieb Teigen dazu Mitte Januar bei Twitter. Zu einem Foto von einem Pferd, das in einem Stall liegt, lautete der Text: "Ich hoffe, dieser Dude mag mich. Er ist so hübsch und sieht faul aus, das gefällt mir."