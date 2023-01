Vor einer Woche wird Chrissy Teigen zum dritten Mal Mutter. Nun zeigt sie ihre Tochter erstmals der Öffentlichkeit und gibt bei der Gelegenheit auch gleich deren Namen bekannt. Vater und Ehemann John Legend ist ebenso stolz und glücklich.

Model Chrissy Teigen hat ein erstes Foto ihrer Tochter bei Instagram veröffentlicht. Die Kleine wird auf dem Bild von ihren beiden älteren Geschwistern auf dem Arm gehalten und bewundert. "Sie ist da! Esti Maxine Stephens - das Haus ist voller Leben und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein", schreibt Teigen dazu. "Papa vergießt nächtliche Freudentränen, Luna und Miles so voller Liebe zu sehen. Wir sind glücklich. Vielen Dank für all die Liebe und Glückwünsche."

Auch Teigens Ehemann John Legend postete das Bild und schrieb dazu: "Am Freitag durften wir Esti Maxine Stephens in unserer Familie begrüßen, und unser Haus ist voller Liebe und Freude." Er bewundere die Stärke und Belastbarkeit seiner Frau "und ich bin so begeistert zu sehen, wie Luna und Miles ihre kleine Schwester aufnehmen. Ich bin so dankbar, aber dieses Wort scheint nicht groß genug zu sein."

Geburt bei Konzert öffentlich gemacht

Der Sänger hatte am 13. Januar bei einem Privatkonzert stolz die Geburt seiner Tochter verkündet, wie Fan-Videos und Posts in den sozialen Medien zeigten. "Ich möchte euch ein kleines Geheimnis wissen lassen", begann Legend, während er am Klavier saß und spielte. Anschließend verkündete er strahlend: "Wir haben heute Morgen ein kleines Baby bekommen." Laut "People"-Magazin verriet der Musiker zudem, dass er "nicht viel Schlaf bekommen" habe, sich aber dennoch "energiegeladen" fühle.

Im August 2022 hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben. Etwa zwei Jahre zuvor war Teigen schon einmal schwanger, musste dann aber "eine Menge schwieriger und herzzerreißender Entscheidungen" treffen. Wegen Schwangerschaftskomplikationen habe sie das Kind abtreiben lassen müssen, verriet sie im September. "Nach der Hälfte der Schwangerschaft war klar, dass es nicht überleben würde und ich auch nicht, wenn ich nicht medizinisch eingreifen würde", so Teigen, die bis dahin immer von einer Fehlgeburt gesprochen hatte.

Der Musiker und das Model sind seit 2013 verheiratet und haben bereits zwei gemeinsame Kinder: die sechsjährige Luna und den zwei Jahre jüngeren Miles.