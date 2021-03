Oliver Varga, der Lebensgefährte von Christina Stürmer, bekommt es zu Hause mit noch mehr Frauenpower zu tun. Die Sängerin hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht - und es ist abermals ein Mädchen.

Dass sie erneut schwanger ist, teilte Christina Stürmer im vergangenen Oktober auf eher subtile Art und Weise mit. So postete sie auf ihrer Instagram-Seite lediglich ein Bild ihres Mutter-Kind-Passes, flankiert von zwei Emojis: ein rotes Herz und ein feiernder Smiley.

Bei der Verkündung der Geburt ihres zweiten Kindes gibt sich die österreichische Sängerin nun jedoch deutlich weniger zurückhaltend. Abermals wählte sie das soziale Netzwerk, um die frohe Kunde zu verbreiten. Hier postete sie nun ein Foto, das den Abdruck eines kleinen Babyfußes zeigt.

"Seit letzter Woche sind wir zu viert!", sprudelt es im zugehörigen Kommentar aus der 38-Jährigen heraus. "Die kleine Lotta hat eine genauso kraftvolle Stimme wie ihre große Schwester. Uns vier geht es blendend und wir freuen uns einfach auf die unzähligen Abenteuer mit den zwei Mädels!", fügt sie hinzu.

Zu viel Liebe

Geradezu euphorisch fährt Stürmer fort: "Dass es SO viel Liebe geben kann … dass sie sich mit zwei Kindern einfach verdoppelt und dass man gar nicht teilen muss. Ich hab gerade zu viel davon … deshalb gebe ich euch auch etwas ab - LIEBE LIEBE LIEBE LIEBE LIEBE LIEBE."

Vater des Kindes ist Oliver Varga. Er ist nicht nur Gitarrist in Stürmers Band, sondern seit 2006 auch privat der Mann an ihrer Seite. Die erste Tochter der beiden kam im August 2016 zur Welt und hört auf den Namen Marina.

Christina Stürmer verdankt ihre Popularität der Teilnahme an der österreichischen Castingshow "Starmania" 2003, auch wenn sie in dieser seinerzeit nur den zweiten Platz belegte. Mit dem Song "Ich lebe" gelang ihr 2006 auch in Deutschland der Durchbruch.