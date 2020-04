Sänger Clueso ändert im Laufe der Jahre seine Einstellung zum Thema Eifersucht. Bewirkt hat das unter anderem die offene Beziehung, die er in der Vergangenheit führte. Und Eifersucht ist auch eines der Themen seiner kommenden Single.

In einem Video-Interview mit dem Radiosender MDR Jump hat Clueso offenbart, mal eine offene Beziehung geführt zu haben. Etwas, das eifersüchtigen Menschen schier unmöglich erscheint. Er aber probiere, Eifersüchteleien in einer Beziehung zu umgehen, so der 40-Jährige. Nicht nur würde er versuchen, seine "Eifersucht größtenteils abzulegen", in der offenen Beziehung habe er "viel gelernt", so der Sänger. "Ich glaube, Eifersucht hat viel mit Ersetzbarkeit zu tun, viel mit der eigenen Einstellung", erklärt er. Oft sei man auch auf Dinge eifersüchtig, "die man an sich nicht mag oder die man selbst nicht hat".

Um das Thema dreht es sich auch bei Clueso kommender Single "Tanzen". Darin sitzt ein Mann eifersüchtig zu Hause, während seine Freundin tanzen geht. "Es geht darum, dass die beiden nicht kommunizieren, obwohl sie merken, dass was nicht gut läuft. Der eine sucht die Zerstreuung, geht einfach tanzen und zerfeiert sich. (...) Natürlich könnte er einfach mitfeiern, aber es geht darum, dass man miteinander redet, wenn irgendwas nicht richtig läuft", erklärt Clueso die Idee dahinter. Eine teils autobiografische Szenerie, denn auch er selbst habe etwas ähnliches erlebt mit einer Frau, die gern feiern ging. Das sei gerade in der Partyhauptstadt Berlin ein Problem, meint er.

Aufgenommen in der Speisekammer

Eingesungen hat Clueso den Song wegen der Corona-Krise allerdings nicht im Tonstudio, sondern bei sich in der Speisekammer, in der er sich aus "Lärmschutzgründen ein Mini-Studio" eingerichtet hatte. Und obwohl er in seiner improvisierten Gesangskabine "echt auch laut ausprobiert" habe, habe sich keiner der Nachbarn beschwert, so Clueso. Lange mussten seine Nachbarn den "Lärm" ohnehin nicht ertragen. Mittlerweile ist der Musiker in ein Studio eingezogen, um weiter an seinem neuen Album zu arbeiten.

Zuletzt war Clueso Teil einer einzigartigen Aktion von Viva con Agua. Auf der Streaming-Plattform Twitch gab es ein 38-stündiges Livestream Festival, mit dem Uganda unterstützt werden sollte. Konkret ging es um eine Verbesserung der Trinkwasser- und Hygienesituation in dem afrikanischen Land. Dabei setzte die Organisation auf die Mithilfe der prominenten Unterstützer wie Clueso, Bosse und Gentleman, die alle 30 Minuten das virtuelle Mikrofon weiterreichten. Viva con Agua hoffte, so 25.000 Euro an Spenden für Wasserfilter in Uganda einsammeln zu können. Am Ende kamen sogar 50.000 Euro zusammen.