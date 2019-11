Am Freitag erscheint das achte Album von Coldplay. Trotzdem will die Band damit nicht wie üblich auf Tour gehen, wie Frontmann Chris Martin jetzt bestätigt. Die Konzerte sollen zuerst umweltfreundlicher gestaltet werden.

Mit "Everyday Life" erscheint am Freitag das neue und damit achte Album der erfolgreichen Pop-Rock-Band Coldplay. Doch das britische Quartett will mit seinen neuen Songs nicht auf Tour gehen, wie Frontmann und Sänger Chris Martin jetzt der BBC bestätigte. "Wir nehmen uns ein bis zwei Jahre Zeit, um herauszufinden, wie unsere Tour nicht nur nachhaltig, sondern auch aktiv von Nutzen sein kann", sagte er. Die zukünftigen Coldplay-Touren sollten "einen positiven Einfluss haben".

"Unsere nächste Tour wird die bestmögliche Version einer umweltfreundlichen Tour sein", erklärte Martin weiter. "Wir wären enttäuscht, wenn sie nicht klimaneutral wäre." Am schwierigsten seien die notwendigen Flüge. "Unser Traum ist eine Show ohne Einwegplastik, die größtenteils mit Solarenergie funktioniert." Der WWF begrüßte die Initiative von Coldplay in einem Statement: "Es ist fantastisch, weltberühmte Künstler zu sehen, die sich für den Schutz unseres Planeten einsetzen."

Das Album "Everyday Life" spiegele die globale Sichtweise der Band wider, so Martin. "Wenn man das Privileg hat, um die Welt zu reisen, dann weiß man, dass wir alle von demselben Ort kommen. Auf sehr sanfte, britische Art sagen wir damit, dass wir uns nicht anders fühlen als jeder andere Mensch auf der Welt."

Das war natürlich nicht immer so. Die Band, bestehend aus Frontmann Chris Martin, Gitarrist Jonny Buckland, Drummer Will Champion und Bassist Guy Berryman, tourte zuletzt in den Jahren 2016 und 2017 um die Welt. Für die "A Head Full of Dreams"-Tour bereisten die Musiker fünf Kontinente und gaben insgesamt 122 Konzerte.