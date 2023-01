Er habe immer daran geglaubt, seine Träume verwirklichen zu können, so Bagci.

Trotz aller Bemühungen schafft es Menderes Bagci nie in das Finale der RTL-Castingshow DSDS. Nun hat der gebürtige Rheinländer allerdings einen Plattenvertrag bei Telamo ergattern können. Im April soll sein Debüt-Album erscheinen.

Der bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) eher glücklose Kandidat Menderes Bagci hat einen Plattenvertrag bei Telamo unterschrieben. Er werde dort wird sein Debüt-Album veröffentlichen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Titel: "Sieger der Herzen". "TV Digital" hatte darüber berichtet.

Das Album mit einem Mix aus neuen Songs und Hits rund um 20 Jahre DSDS werde am 7. April erscheinen. Die Vorab-Single aus dem Album kommt schon am 27. Januar auf den Markt. 17-mal hatte der gebürtige Rheinländer am DSDS teilgenommen; bis ins Finale schaffte er es nie. Dennoch machten ihn seine Beharrlichkeit und seine Art im Laufe der Jahre zu einem Publikumsliebling.

"Ich habe immer daran geglaubt, dass ich meinen musikalischen Traum verwirklichen werde", sagte er laut Telamo. Er hatte die Vertragsunterzeichnung auch auf Instagram gepostet. Telamo wurde im August 2012 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in München und Berlin gehört seit 2022 gehört Telamo zu BMG, dem viertgrößten Musikunternehmen der Welt.