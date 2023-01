Während die Einschaltquoten bei "Deutschland sucht den Superstar" im letzten Jahr zu wünschen übrig lassen, ist die Castingshow mit Dieter Bohlen in der Jury wieder ein voller Erfolg. Auf Instagram freut sich der Pop-Titan über den gelungenen Auftakt. Doch das ist nicht die einzige Überraschung.

"Deutschland sucht den Superstar" ist am Samstagabend (14. Januar) in die 20. und gleichzeitig finale Staffel gestartet. Dieter Bohlen, der für das Jubiläum noch ein letztes Mal auf dem Jurystuhl neben Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice Platz nehmen darf und damit sein Comeback in RTL-Sendung feiert, freut sich auf Instagram bereits über einen gelungenen Start. Er habe es kaum erwarten können, dass die Castingshow wieder losgeht und habe "so viele tolle Kommentare" von Fans erhalten.

"Es hat geklappt, meine Freunde. Wir haben über 20 Prozent Einschaltquote, über drei Millionen haben das geguckt. Ich bin voll glücklich. Lasst uns zusammen feiern", so das erste positive Fazit des Pop-Titans. Im Hinblick auf die nächste Ausgabe am kommenden Mittwoch (18. Januar, ab 20.15 Uhr bei RTL) fügt Bohlen hinzu: "Es hat alles super, super gut geklappt. Und jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht am Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid weiter dabei."

Menderes -Comeback bei "DSDS"

Einer, der die kommenden Folgen voraussichtlich fleißig mitverfolgen wird, ist Menderes Bagci, der zum Auftakt am Samstag einmal mehr vor die Jury getreten ist. Auch wenn er gesanglich nach wie vor nicht überzeugen konnte, so freute sich Bohlen über das Wiedersehen und bot ihm sogar an: "Wenn ich dir irgendwie helfen kann, ruf mich an."

Menderes wies ihn jedoch darauf hin, dass er Bohlens Telefonnummer nicht habe. Der Pop-Titan daraufhin: "Ich gebe dir meine Nummer." Ebendiese tippte er in ein altes Nokia-Modell von Menderes ein. "Nach 20 Jahren habe ich endlich mal von Dieter Bohlen die Nummer", freute sich die "DSDS"-Ikone.

Vom "Sex Tape" in die Charts

Für Einschaltquoten sorgte neben Dieter Bohlen auch zwei seiner Jury-Mitglieder. Sänger Pietro Lombardi startet seit seinem "DSDS"- Sieg erfolgreich in der Musik-Branche durch. Weil er es geschafft hat, bei Null anzufangen, ist er für viele "DSDS"-Teilnehmer ein Vorbild.

Auch Musikerin und Social-Media-Star Katja Krasavice ist für viele eine Ikone. Mit ihrer Freizügigkeit und ihrer Offenheit beim Thema Sexualität sorgte die gebürtige Tschechin stets für Aufsehen. Nach ihrem erotischen Youtube-Kanal, veröffentlichte sie 2017 ihre erste Single "Doggy". Es folgten die Songs "Dicke Lippen" und "Sex Tape". Als Sängerin wurde die 26-Jährige aber zu diesem Zeitpunkt oft nicht ernst genommen. 2018 war sie Teilnehmerin der sechsten Staffel "Promi Big Brother" und erreichte dort den sechsten Platz. 2019 unterschrieb sie bei Warner Music und brachte 2020 ihr Debütalbum "Boss Bitch" heraus, das es auf Platz eins der deutschen Albumcharts schaffte.

Später folgten die Alben Nummer zwei ("Eure Mami", 2021) und drei ("Pussy Power", 2022). Die Singleauskopplung "Raindrops" mit ihrer "DSDS"-Mitjurorin, Sängerin Leony, landete auf dem ersten Platz der deutschen Charts.