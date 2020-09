Sie ist verheiratet, Mutter - und Daniela Katzenberger. Da wird man normalerweise nicht einfach so angegraben. Umso erstaunter ist die Katze, dass es ihr nun nach zwölf Jahren erstmals wieder passiert ist. Doch ihr Flirtpartner wusste wohl nicht, mit wem er es zu tun hat.

Nun gut, es soll Leute geben, die lassen sich bei ihren Flirtversuchen auch nicht davon abschrecken, dass ihr Gegenüber glücklich vergeben, verheiratet, Mutter oder Vater ist. Doch zumindest im Fall von Daniela Katzenberger scheint ihr Familienstand potenzielle Interessenten in den vergangenen Jahren dann doch abgeschreckt zu haben.

Katzenberger geht seit vielen Jahren in ihrer Familie auf. (Foto: imago images/Horst Galuschka)

Ganze zwölf Jahre sei ihr keine Anmache mehr widerfahren, verrät die Frau von Lucas Cordalis und Mutter der fünfjährigen Sophia in einer Story auf ihrer Instagram-Seite. Doch nun habe nach all der Zeit wieder einmal ein Jüngling versucht, bei ihr zu landen, erzählt sie leicht aufgeregt und nicht ganz ohne Stolz ihren zwei Millionen Followern.

"Vielleicht Anfang 20"

Passiert sei das Ganze, als sie an einer Tankstelle auf Mallorca versucht habe, bei ihrem Auto das Wasser für die Scheibenwaschanlage nachzufüllen. Ihre unbeholfenen Versuche, die Motorhaube zu öffnen, fielen offenbar einem nur allzu gerne hilfsbereiten Spanier auf.

"Der kam dann irgendwann rüber: 'Ja, kann ich dir helfen?' Also auf Spanisch", plaudert die 33-Jährige aus. Ihre Spanischkenntnisse seien zwar begrenzt, erläutert Katzenberger. Doch irgendwie hat es mit der Kommunikation dann doch geklappt.

"Irgendwann meint er dann so: 'Ja, wie geht's dir denn so? Was machst du so heute noch?' Irgendwann habe ich dann gecheckt, dass der mich voll anbaggert", zeigt sich Katzenberger amüsiert und ergänzt: "Der war vielleicht Anfang 20, dieser Typ."

"Schönes Kompliment"

Dieser Altersunterschied bringt die "Katze" erst Recht ins Staunen. "Dann dachte ich so: 'Hä, krass, ich bin doch viel älter. Der muss doch sehen, dass ich jetzt keine 18 oder 20 bin'", erklärt sie. Und noch eine Erkenntnis hat sie aus der Begegnung mitgenommen: "Krass, ich werde nach zwölf Jahren das erste Mal angebaggert, ohne dass der Typ weiß, dass ich Daniela Katzenberger bin."

Dem Selbstbewusstsein der Blondine hat das Ereignis auf alle Fälle nicht geschadet. "Was für ein schönes Kompliment", schlussfolgert sie letztlich. Und: "Du kannst es noch, Mutti." Auch für Lucas Cordalis ganz sicher kein Grund zur Eifersucht - sondern einer, um auf seine Frau stolz zu sein.